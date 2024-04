Jen dva góly? Jsem spokojený, hlásí Pastrňák. Dává důraz na obranu

Těžko Davidu Pastrňákovi kdykoliv cokoliv vyčítat. V základní části kraluje, směle na to navazuje v play off. Zatím má dva góly a dvě asistence, takže bod na zápas. Někdo možná čekal víc, ale Pastrňák ví, že na tohle se ve vyřazovacích bojích nehraje.

„Se svou hrou jsem spokojený,“ řekl Pastrňák. „Omezil jsem své ztráty puku, a to celkem dost. Na to jsem se soustředil, což s sebou nese i to, že prostě tvořím méně. Když ze své hry vyřadíte riziko, tak to tak dopadne. Možná se kvůli tomu nedostávám tolik do ofenzivy, ale jsem s tím naprosto v pohodě. Se svými výkony jsem spokojený.“

Součástí Pastrňákovy přípravy na play off bylo řešení jedné z mála jeho slabin. V základní části sice vyhrál klubové bodování, ale také měl v celé lize nejvíce ztrát puku. Měl jich 98, o dvě více než útočník Tampy Bay Lightning Nikita Kučerov. V minulé sezoně patřil primát také jemu, puk ztratil 109krát.

V letošním play off má zatím jen jednu ztrátu. „Určitě je to spíš o detailech. Chtěl jsem být na začátku série hodně tvrdý, protože mnohokrát hrajete proti stejným obráncům po celou sérii. Soustředit se na detaily a upřímně řečeno především na obranu a omezit riziko ve hře, což se mi dařilo,“ pochvaloval si.

„Pasta jde nahoru zápas od zápasu,“ řekl trenér Bostonu Jim Montgomery po čtvrtém zápase. „V play off potřebujete, aby vaši důležití hráči hráli dobře, což se děje.“

Pastrňák by i přesto chtěl víc. „Ještě to není ono,“ řekl Pastrňák po zápase.

Vzhledem k tomu, že Bruins vedou v prvním kole 3:1, což je stejná pozice, v jaké byli v minulé sezoně proti Floridě Panthers, než prohráli třikrát v řadě, mají letos jedinou myšlenku.

„Zůstáváme myslí v přítomnosti,“ řekl Pastrňák. „Jsme v sérii nahoře, ale rozhodně se nedíváme nikam dál. Zůstáváme v daném okamžiku, bereme to den po dni, stejně jako jsme to dělali po každém dosavadním zápase této série. Samozřejmě se učíme z minulosti, ale také se k ní neupínáme. Tohle je jiné.“

Klapne to tentokrát?

