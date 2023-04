Jersey a Maple Leafs zvládli venkovní duely, Seattle vyrovnal sérii s Coloradem

Domácí prostředí dnes svědčilo akorát Seattlu, který dokázal vyrovnat sérii s Coloradem. Jersey zvítězilo i podruhé v MSG a Vegas je krok od postupu.

NEW YORK RANGERS - NEW JERSEY DEVILS

1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

STAV SÉRIE: 2:2

Devils vyrovnali sérii

S Devils to po prvních dvou zápasech nevypadalo vůbec dobře. Oba domácí duely totiž prohráli a mířili do MSG za stavu 0:2. Jenže třetí duel dokázali v prodloužení uzmout pro sebe a dnes po vítězství 3:1 vyrovnali sérii na 2:2.

Dnes se nejednalo o nikterak ofenzivní zápas, oba týmy si připsaly pouhých 23 střel na branku. Zápas byl až do samého konce nesmírně vyrovnaný, v čase 59:34 potvrdil výhru střelou do prázdné branky Ondřej Palát.

Branky a nahrávky

42. Trocheck (Kreider, P. Kane) – 3. J. Hughes (Siegenthaler), 49. Siegenthaler (Hischier, Hamilton), 60. Palát (Bratt, Haula).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:32

Akira Schmid (NJD) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:37

Ondřej Palát (NJD) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:26

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:07

Tři hvězdy utkání

1. Jonas Siegenthaler (NJD) 1+1

2. Jack Hughes (NJD) 1+0

3. Vincent Trocheck (NJD) 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - TORONTO MAPLE LEAFS

4:5pp (2:0, 2:1, 0:3 - 0:1)

STAV SÉRIE: 1:3

Toronto vstalo z mrtvých

Zdálo se, že série bude putovat zpět do Toronta za nerozhodného stavu. Tampa Bay totiž vedla po dvou třetinách 4:1. Jenže Maple Leafs se ve třetí části rozjeli a během necelých sedmi minut nasázeli tři góly.

Zápas tak dospěl až do prodloužení, ve kterém se faulem provinil Sergačjov. Nabídnutou přesilovku dokázal proměnit osmadvacetiletý Kanaďan Kerfoot a Toronto bude moct před vlastními fanoušky sérii ukončit.

Branky a nahrávky

10. Killorn (Kučerov, Hedman), 19. Sergačjov (Kučerov, Point), 32. Stamkos (Hedman, Perbix), 39. Killorn (Hagel, Sergačjov) – 25. Acciari (Holl, O'Reilly), 50. Matthews (Marner, Nylander), 53. Matthews (Nylander, Giordano), 57. Rielly (Marner, O'Reilly), 65. Kerfoot (Giordano, Nylander).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 2/4 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5%, odchytal 64:14

Ilja Samsonov (TOR) 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1%, odchytal 63:55



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:02

Tři hvězdy utkání

1. Alexander Kerfoot (TOR) 1+0

2. Alex Killorn (TBL) 2+0

3. Auston Matthews (TOR) 2+0

WINNIPEG JETS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

STAV SÉRIE: 1:3

Vegas krok od postupu

Winnipeg vstoupil do play-off parádně. Hned v prvním zápase na ledě Vegas si připsal vítězství 5:1, jenže od té doby dostal ve třech zápasech 14 gólů a najednou je série téměř u konce, Vegas stačí jedna výhra.

Winnipeg přitom vstoupil do zápasu dobře, již v šesté minutě se prosadil Wheeler. To však bylo vše, co domácí za první dvě třetiny stihli. Naopak hosté v nich nasázeli hned tři branky, a tak se šlo do třetí části za stavu 1:3. Po faulu Amadia hrál Winnipeg přesilovku a dokázal ji využít. Následně měl 17 minut na vyrovnání, ale nepodařilo se. Výhru Vegas potvrdil 17 sekund před koncem Howden střelou do prázdné branky.

Branky a nahrávky

6. Wheeler (Pionk, Niederreiter), 43. Dubois (Wheeler, Pionk) – 10. Howden(Stephenson), 34. Karlsson (Marchessault, Theodore), 35. Barbašev (Theodore, Stephenson), 60. Howden(Stone).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 30 | Přesilová hra: 2/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (VGP) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:39

Laurent Brossoit (VGK) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Shea Theodore (VGK) 0+2

2. Neal Pionk (WPG) 0+2

3. Blake Wheeler (WPG) 1+1

SEATTLE KRAKEN - COLORADO AVALANCHE

3:2pp (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)

STAV SÉRIE: 2:2

Seattle zvládl prodloužení

Seattle dává favorizovanému Coloradu pořádně zabrat. Série je po dnešku opět vyrovnaná a v Coloradu si týmy zabojují o první mečbol v sérii.

Seattle nastoupil na svého soupeře ve velkém stylu, již v jedenácté minutě vedl o dvě branky a svého soupeře v první třetině dokonce přestřílel 18:8. I ve druhé části byli Krakeni poměrně lepším týmem, Coloradu ale stačilo pouhých šest střel na vyrovnání. Zápas nakonec dospěl až do prodloužení, ve kterém se faulem provinil Manson. V čase 63:00 duel uzavřel přesilovkovým gólem Jordan Eberle.

Branky a nahrávky

4. Borgen (Larsson, Tanev), 11. Sprong (Schultz), 63. Eberle (Schwartz, Sprong) – 35. Rantanen (MacKinnon, Rodrigues), 40. Rantanen (Girard, Compher).

Statistika

Střely na bránu: 42 – 22 | Přesilová hra: 2/5 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 63:00

Alexandar Georgijev (COL) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 63:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Eberle (SEA) 1+0

2. Mikko Rantanen (COL) 2+0

3. Jaden Schwartz (SEA) 0+1

