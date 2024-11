Jessica Campbell. Žena, která učila bruslit Brenta Seabrooka či Sheu Webera

Když hráli v polovině října v Dallasu, stála na lavičce hostů a pečlivě sledovala soupeřovo rozbruslení. Jak si prohlížela ten cvrkot a načítala obranné dvojice, zahlédla v ochozech dívku. „Byla nadšená,“ vzpomínala na ten pohled. „Zachytili jsme se na okamžik očima a já se na ni dívala s tím, že si možná právě představuje, čím by jednou mohla být.“

„Něco takového jsem zatím nezažila.“

Dvaatřicetiletá blondýna je první ženou na lavičce NHL. Zastává roli asistentky trenéra, na kterou byla přijata v červenci po dvou sezónách na farmě Seattlu.

Poznává se navzájem s hráči. Učí se chápat náročnost kalendáře NHL. Je velebenou průkopnicí ve všech ohledech, ale nehřeší na to. „Ta práce toho obnáší hodně, žádný okamžik neberu jako samozřejmost. Nikdy to nedělám,“ říká Jessica Campbell.

Bruslit jí učila matka. Jako dívka hrála hokej s klukama. Pak na Cornellowě Univerzitě a profesionálně v nyní již neexistující Canadian Women’s League Hockey. Nastupovala také za ženský národní tým. Jako holka fandila Montrealu, s hrdostí nosila jejich dres.

„Jednou jsem si v Bell Centeru zahrála, bylo to na konci mé kariéry ve CWHL, hned potom jsme šli s rodiči na zápas Canadiens. Byl to uzavřený kruh, okamžik, kdy jsem zažila všechny emoce, co mi mohla moje cesta nabídnout,“ říká Jessica.

Když skončila s aktivním hraním, učila se trenérskému řemeslu ve Švédsku. Pak pracovala jako dovednostní kouč se zaměřením na bruslení v Kelowně. Spolupracovala například s Brentem Seabrookem, Sheou Weberem, Lukem Schennem, Andrewem Laddem. Tyto chvíle v Okanagan Valley jí dovedly k myšlence, že by se mohla dostat až do NHL.

„Přiměly mě vidět to jako možné,“ přiznává zpětně.

Bruslařské schopnosti Jessicy Campbell můžete posoudit zde:

Objevila se i na televizi CBC, v pořadu Battle of the Blades, kanadské StarDance na ledě, kde skončila s partnerem Asherem Hillem druhá. Klíčové bylo její napojení na Dana Bylsmu na farmě Krakenu v American Hockey League. Ten si jí pak vzal s sebou do NHL.

Právě teď žije svůj sen. Coby profesionálka ale stojí nohama pevně na zemi.

„Jsem součástí něčeho mnohem většího, než jsem já sama,“ říká skromně.

