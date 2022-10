Ještě chci v NHL hrát, hlásí Price. Návrat je ale v nedohlednu

Ne tak rychle! Ještě nedávno se hlasitě mluvilo o možném konci kariéry jednoho z nejlepších brankařů poslední doby Careyho Price. On sám však včera prohlásil, že se na nic takového nechystá. Ba naopak, rád by se do brankoviště ještě vrátil.

„Musíme jít krok za krokem,“ řekl včera. „Momentálně v hlavě nemám plán na ukončení kariéry. Mým cílem je teď žít život bez bolesti.“

A to je právě ta potíž. Do brány se nevrátí do té doby, než bude stoprocentně zdravý a zranění ho nebude omezovat. Nejen v zápasech, ale také v normálním životě.

„Pořád mám problémy vůbec vyjít schody, nosit děti taky není sranda, takže mou prioritou je dostat mé tělo do fáze, ve které budu bezbolestně dělat normální věci. Od toho se můžu odrazit zase dál,“ dodal.

Poslední zápas Price odchytal na konci dubna, byl to jeho pátý zápas v minulé sezoně. V létě se ale jeho zdravotní status moc dopředu neposunul, a tak v půlce srpna Canadiens oznámili, že Price s největší pravděpodobností vynechá celou sezonu.

„Je to frustrující, to je bez debat,“ pokýval rameny. „Jdete z finále Stanley Cupu v krátké době do téhle situace. V takové situaci jsem si sám sebe fakt nepředstavoval. Byla to celkem horská dráha emocí.“

Otázkou je, co nyní. Končit kariéru nechce, avšak na brzký návrat do brankoviště to také nevypadá.

„Zatím se rehabilitace moc nedaří,“ přiznává. „Někdy mě to fakt štve. Mluvil jsem s několika lidmi, kteří měli podobné zranění, a trvalo jim přes rok, než se vrátili do normálního života. Takže pořád doufám. Možná se do toho píchne další injekce, nevím. Musím se pořád snažit to řešit.“

Jak vidno, touha po návratu je opravdu velká. Není se co divit, kromě vidiny úspěchu mu stále zbývá vydělat také 31,5 milionů dolarů. Cílem číslo jedna je však zdraví, bez toho to opravdu nepůjde. A Price to moc dobře ví.

