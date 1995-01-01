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Ještě jeden rok v Ottawě! Giroux nakonec zůstává Senátorem

8. července 13:00

Jakub Ťoupek

O služby Clauda Girouxe stály hned tři týmy. Kanadský veterán se mohl vrátit domů do Philadelphie, zájem mělo také Toronto, rodák z Ontaria se ale nakonec rozhodl, že zůstane v Ottawě. S týmem, se kterým strávil poslední čtyři sezóny, podepsal novou smlouvu na jeden rok za 2 miliony dolarů.

„Rozhodl jsem se vrátit, protože tady chci být. Těším se, že budu hrát za Senators,“ prohlásil po podpisu nové smlouvy Claude Giroux. „Za ty čtyři roky, co jsem s kluky strávil, jsme si byli opravdu blízcí. Tenhle tým je jako rodina. Prostě mi na těch hráčích záleží a nechci je opustit.“

Námluvy Philadelphie a Toronta tak byly neúspěšné. Osmatřicetiletý veterán si střihne ještě jednu sezónu jako Senátor, během které si může společně s bonusy vydělat až 5 milionu dolarů.

Giroux odehrál v minulé sezóně všech 82 zápasů v dresu Senators. Bylo to již podesáté v jeho kariéře v NHL, kdy nevynechal ani jeden zápas za celý ročník. V sezóně 2025/26 zaznamenal v těchto zápasech 14 gólů a 49 bodů.

V bodování týmu byl na šestém místě, dobře si vedl také ve statistice plus mínus, kdy se zastavil na +20 bodech. Lepší byl v Ottawě pouze Arťom Zub.

Kanadský tým je po odchodu Tkachuka bez kapitána, pokud nepoputuje céčko do rukou Stützleho, mohl by si jednu sezónu s kapitánským znakem odkroužit právě Giroux, u kterého se očekává, že to bude jeho poslední.

Ottawě zbývá pod platovým stropem ještě něco málo přes 4 miliony dolarů. Pod smlouvou má 13 útočníků a 7 obránců. Zda ještě do kanadské metropole přibude další jméno se neví, na seznamu volných hráčů je stále třeba Patrick Kane, Vladimír Tarasenko nebo Anthony Mantha, či James van Riemsdyk.

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