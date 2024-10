Ještě před chvílí elitní bek, teď bere zkoušku. Klapne to Barriemu v Calgary?

Není to tak dávno, co byl Tyson Barrie dvorní nahrávač Connora McDavida na přesilovce Edmontonu, nicméně po výměně do Nashvillu šla kariéra spíše dolů. V příštích dnech se rozhodne o jeho budoucnosti v Calgary, kde je na zkoušce, přičemž o jeho osudu pravděpodobně rozhodnou dva zbývající zápasy před sezonou.

„Asi jsem si sám sebe v této pozici v této fázi kariéry nepředstavoval, ale je to hra mladých kluků a mně je teď 33 let a je těžké se v lize udržet,“ řekl Barrie. „Pokud se v ní chcete udržet, musíte některé věci dělat jinak a neustále se vyvíjet. Pro mě je to součást cesty a doufám, že to budu moci hodit za hlavu a hrát dál. Nechtěl bych to dělat každý rok, ale je fajn postavit se výzvě.“

V přípravě hraje jinde, než býval, zvyklý, tedy na opačné straně. Zvládá ale být produktivní a měl by dostat alespoň jeden další zápas.

Barrie je s 505 body na 10. místě mezi aktivními obránci NHL, ale Mackenzie Weegar, Rasmus Andersson a Daniil Miromanov jsou pasováni na tahouny Flames v přesilovkách.

Kevin Bahl, který byl získán v rámci výměny Jacoba Markströma, začal bruslit teprve před několika dny a je pravděpodobné, že bude bojovat s Beanem o místo v první čtyřce. Barrie by tedy mohl být podepsán na pozici sedmého beka.

Do sestavy se tlačí několik mladíků, kteří by také mohli zasáhnout do hry, včetně Ilji Solovjova, který byl sice umístěn na waivers, ale zdá se, že ve svých 24 letech je připraven odehrát více než 10 zápasů NHL, které odehrál loni.

Velmi solidní výkony předvádí ve svém prvním kempu v týmu Flames od doby, kdy byl získán výměnou za Eliase Lindholma, také bek Hunter Brzustewicz. Devatenáctiletá juniorská hvězda bude jednoho dne řídit přesilovku Flames, ale je téměř jisté, že svou první profesionální sezónu zahájí na farmě.

Pro Barrieho však hraje fakt, že je jedním z nejoblíbenějších hráčů v lize, kterého si oblíbili spoluhráči v každém klubu, kde hrál.

Důvody pro jeho příchod se točily kolem toho, že má pozitivní vliv na mladíky, může se přidat do skupiny ofenzivních hráčů a v případě solidní sezony může Flames potenciálně zajistit volbu v draftu při uzávěrce výměn.

Jeho podpis je však spojen s něčím jiným, protože jeho místo na soupisce by ubralo čas na ledě a příležitosti mladíkům, kteří mohou být připraveni získat cenné zkušenosti ve prvním týmu.

„V létě jsem se tvrdě připravoval a do této chvíle si myslím, že jsem se ukázal dobře,“ řekl. „Cítím se dobře, dobře bruslím, dostávám se do hry a hraju svou hru a doufám, že oni vidí to samé.“

Share on Google+