Ještě sezonu v Minnesotě a pak? Možná konec, naznačuje Fleury

Potvrzeno, Marc-Andre Fleury se v příští sezóně vrátí do NHL. Bude to už jeho dvacátá sezona. Co ale není jisté, jestli brankář Minnesoty Wild po příštím ročníku kariéru ukončí, nebo nikoliv. Naznačil spíše první možnost.

Osmatřicetiletému brankáři zbývá do konce dvouleté smlouvy, kterou s Wild podepsal 7. července 2022, ještě jedna sezóna.

„Už jsem o konci kariéry přemýšlel,“ přiznal Fleury v pondělí. „Hlavně v poslední době jsem se musel několikrát stěhovat, přesunout se do Vegas, pak do Chicaga, sem. Nechci pořád stěhovat děti a celou rodinu. Takže nevím. S přibývajícím věkem je to těžké.“

„Samozřejmě o tom budu přemýšlet hlavně po příští sezoně, ale ano, klidně se může stát, že po ní skončím,“ dodal.

Fleury rozhodně zažil lepší ročníky, v této sezoně měl bilanci 24-16-4 s průměrem 2,85 gólu na zápas a úspěšností zákroků těsně pod 91 % ve 46 zápasech, play off mu pak nevyšlo vůbec. Jeho Wild v prvním kole prohráli v šesti zápasech s Dallasem.

Fleury je s 544 výhrami v dresu Pittsburghu, Vegas, Chicaga a Minnesoty třetí v historii NHL. Na druhé místo, které drží Patrick Roy, ztrácí sedm vítězných zápasů. Prvního Martina Brodeura s 691 výhrami už asi nedostihne.

„Když jsem dostal dvouletou smlouvu, bylo to něco, co jsem měl na mysli,“ přiznal Fleury ohledně stoupání historickým žebříčkem. „Samozřejmě na druhém místě ještě nejsem, takže nechci mluvit moc dopředu, ale Patrick byl určitě jedním z mých idolů, chlapík, na kterém jsem vyrůstal a kterému jsem fandil. Rád jsem ho sledoval, snažil jsem se být jako on. Být mu teď tak blízko je neskutečné.“

Fleurymu také chybí 15 zápasů do tisícovky v NHL. Více zápasů v NHL odchytali mezi gólmany pouze Brodeur (1266), Roberto Luongo (1044) a Roy (1029).

