Jestli jsem se nezbláznil? Šéf Oilers se vrátil k osmileté smlouvě pro rváče

Stan Bowman si za tou smlouvou stojí. Generální manažer Edmontonu se v podcastu 100% Hockey rozpovídal o tom, proč dal Trentovi Fredericovi osmiletý kontrakt s průměrnou roční gáží 3,85 milionu dolarů. Pro řadu fanoušků Oilers šlo o překvapení, jedná se o podpis na osm let za hráče, který nikdy nepřekročil 20 gólů v sezoně a je znám spíš pro tvrdost než produktivitu.

Jenže Bowman má jasno. „Je to úžasný chlap, především lidsky. Typ člověka, kterého chcete mít v týmu. Ale samozřejmě to není jediný důvod, proč někomu dáte takhle dlouhý kontrakt,“ vysvětloval.

Frederic přišel do Edmontonu během uzávěrky přestupů z Bostonu. Oilers navíc měli Frederica za polovinu jeho platu na zbytek sezony. Teď mu ale dali důvěru naplno a dlouhodobě.

„Je to unikátní typ hráče. Velký, silný, tvrdý, a hlavně nic nepředstírá. Má ten přirozený faktor zastrašování. Je schopen zajet k lavičce soupeře a vyzvat kohokoliv, prostě ‘dost už, nechte náš tým být’. Tohle se nedá naučit, buď to máte, nebo ne. A on to má,“ popsal Bowman.

Vedle charakteru a fyzických parametrů vyzdvihl i Fredericovu všestrannost: „Může hrát centra i křídlo, dvakrát za sebou dal 18 gólů. Myslím, že v sobě hokej má.“

Podle Bowmana navíc takových hráčů po lize moc nejezdí. „Kdybychom se rozhodli ho nepodepsat, nemůžete si říct, tak si vezmeme někoho jiného, podobného. Takoví už prostě nejsou.“

A pak je tu i kontext stavby týmu. Edmonton v posledních měsících přivedl i menší, šikovné útočníky jako Isaac Howard nebo Matt Savoie. Bowman k tomu řekl: „Věděl jsem, že budeme mít pár menších kluků, a chtěl jsem k nim přidat někoho s fyzickým stylem a velikostí. Když si to všechno dáte dohromady, Trent je hráč, kterého chceme mít na hodně dlouho.“

