Jestli někdo ví, jak vypadá, toxické prostředí, tak já. Trotz odmítá pochyby o Predators

26. listopadu 12:00David Zlomek
Nashville má za sebou období, které pořádně rozbouřilo vody kolem organizace. A generální manažer Barry Trotz se ocitl pod tlakem z více stran. Poté, co tým prohrál osm z posledních devíti zápasů a ve svém posledním vystoupení utrpěl bezmocnou porážku 8:3 s Floridou, zazněla z řad analytiků slova, která přitáhla pozornost celé NHL. Insider Frank Seravalli označil prostředí v Predators za nejtoxičtější v lize, a právě na to musel Trotz reagovat.
Reakce však byla rázná a bez obalu. „Mluvil jsem s několika klíčovými lidmi a těm to spíš přišlo úsměvné,“ uvedl Trotz v rozhovoru pro ESPN. „Já vím, jak toxické prostředí vypadá, a nemám pocit, že bychom tam byli.“ Jeho odpověď přišla jen den poté, co v rozhovoru pro The Tennessean velmi ostře vyžadoval od hráčů mnohem víc a naznačil, že trpělivost s aktuálním výkonem mančaftu se blíží limitu.
A důvody k frustraci má. Nashville se propadl na samotné dno NHL, když vstřelil nejméně gólů v celé lize. Příchozí hvězdy z léta 2024, Steven Stamkos a Jonathan Marchessault, nedokázaly naplnit očekávání a jejich výkony po přesunu do Tennessee vykazují zřetelný pokles.
Tlak na vedení narůstá, fanoušci jsou netrpěliví a mužstvo nachází stále nové způsoby, jak si komplikovat průběh sezony, což dokládá i inkasovaný gól po jedenácti sekundách v utkání s Panthers.
Trotz nicméně trvá na tom, že problém není v kabině ani v chemii týmu. Podle něj jde o čistě výkonnostní stagnaci, kterou je potřeba řešit změnou skladby mužstva. „Mým cílem je podívat se, jestli nenajdeme situaci, kde bychom mohli udělat výměnu a otevřít prostor pro naše mladé hráče,“ naznačil směr, kterým se chce vydat.
Zmínil konkrétní jména, která by mohla dostat příležitost: Reid Schaefer, Joakim Kemell, Cole O’Hara či David Edstrom. Podle jeho slov se navíc dá očekávat, že příležitost přijde i pro Tannera Molendyka či Ryana Ufka, který v posledních týdnech zaujal výkony na farmě.
Nashville tak stojí na křižovatce: buď se mu podaří rychle najít identitu a přestat ztrácet půdu pod nohama, nebo se bude muset smířit s tím, že sezona zamíří do fáze nevyhnutelných změn. Zase.
