Jets berou Prezidentovu trofej! Po poháru toužíme víc než po tomhle, říká DeMelo

Winnipeg má za sebou rekordní základní část – vůbec poprvé v historii klubu získal Prezidentovu trofej pro tým s nejvíce body v NHL. Jenže samotný zápas, v němž se to stalo, žádná oslava nebyla. Jets padli doma s Edmontonem 1:4 a přišli o třízápasovou vítěznou sérii.

Na konci večera ale měli i tak co slavit. Díky prohře Washingtonu už je nikdo v tabulce nepřeskočí. Winnipeg má 114 bodů, Capitals skončí maximálně na 113.

„Je to fajn, ale není to ten pohár, kvůli kterému to hrajeme,“ okomentoval trofej obránce Dylan DeMelo. „Chceme být prvním kanadským týmem od roku 1993, který vyhraje Stanley Cup. To je to, co nás žene.“

Fanoušci ale trofej ocenili. V hale Canada Life Centre jich bylo 15 225 a při oznámení ovací podpořili tým, který si už dříve zajistil první místo v Západní konferenci i Centrální divizi – což se v historii Jets ani dřívějších Atlanta Thrashers ještě nikdy nestalo. „Po 81 zápasech je to úspěch, ale ten hlavní cíl teprve přichází,“ řekl útočník Nino Niederreiter.

Zápas s Edmontonem ale ukázal, že ani top tým ligy není bez slabin. Gólman Eric Comrie inkasoval čtyřikrát, tým ztratil domácí neporazitelnost a navíc přišel o obránce Dylana Samberga, kterého tvrdě zasáhl puk po střele Connora McDavida. Podle trenéra Scotta Arniela by ale měl být v pořádku.

„Před sezonou jsme chtěli ovládnout konferenci a divizi. Presidents’ Trophy jsme dlouho neřešili, ale nakonec se přidala. Je to zásluha celého týmu,“ řekl Arniel. „Ale znovu – není to ten hlavní pohár, pro který jsme tady.“

Winnipeg čeká v posledním kole doma Anaheim. V play-off bude mít výhodu domácího ledu po celou dobu, soupeř do 1. kola zatím znám není.

