Jets ho ponížili, on ale ukázal sílu. Wheeler o největší výzvě své kariéry

Být kapitánem Winnipeg Jets si na Blakeu Wheelerovi vybralo svou daň. Úzkost, panické ataky před zápasy a neustálý tlak spojený s rolí lídra týmu, který nenaplňoval očekávání. To všechno na něj během sezony 2021/22 těžce doléhalo. Situace dospěla tak daleko, že Wheeler musel zcela změnit svůj přístup. Přesto přišlo nečekané ponížení – odebrání kapitánského „C“.

„Byl jsem na dobré cestě, ale pak mě podrazili,“ vzpomíná Wheeler na chvíli, kdy mu nový trenér Rick Bowness oznámil, že už nebude kapitánem Jets. „První instinkt byl cítit se jako oběť: Právě mě podrazili.“

O svém boji a proměně se Wheeler poprvé otevřeně rozpovídal na podcastu Beyond High Performance, kde spolu s bývalým spoluhráčem Andrewem Laddem a svým trenérem leadershipu Danem Leffelaarem sdílel, co prožíval během posledních dvou sezon ve Winnipegu.

„Přemýšlel jsem o tom 24 hodin denně. Jak být lepší kapitán? Jak zlepšit náš tým? Od chvíle, kdy jsem vstal, až do chvíle, kdy jsem šel spát, všechno bylo podřízené té roli,“ popsal Wheeler, jak ho tlak funkce pohltil.

Během ročníku 2021/22 se ale vše zhoršilo. Panické ataky před zápasy byly na denním pořádku a Wheeler přiznal, že se stal člověkem, kterým nikdy nechtěl být. „To byl můj nejhorší rok,“ řekl otevřeně. „Byl jsem na tom špatně a byl jsem někým, na koho jsem nebyl hrdý.“

Wheeler začal hledat cesty, jak zlepšit nejen tým, ale i sám sebe. Přes léto spolupracoval s koučem leadershipu a kontaktoval spoluhráče, aby zjistil, kde dělá chyby a co by měl změnit. Tento krok ho podle jeho vlastních slov děsil, ale zároveň otevřel nové možnosti. „To, co Blake udělal, vyžadovalo obrovskou odvahu,“ ocenil ho Ladd, který Wheelerovi kouče doporučil.

Jenže když se zdálo, že je na správné cestě, přišel šok. Nový trenér Bowness rozhodl, že Jets potřebují změnu a odebral Wheelerovi kapitánské povinnosti. „Byl jsem ponížený,“ přiznal Wheeler. „Poprvé jsem šel na led bez kapitánského ‚C‘ na dresu a cítil jsem se, jako by na mě všichni zírali. Každý den byl těžký.“

Díky své předchozí práci na sobě se ale s ponížením dokázal vypořádat. Místo toho, aby se utápěl v sebelítosti, rozhodl se zaměřit na to, jak se stát lídrem i bez oficiálního označení. „Ptal jsem se sám sebe: Když se ohlédnu zpět, budu na to hrdý, nebo se budu stydět, jak jsem to zvládl? A jsi vůbec lídr, pokud dokážeš vést jen tehdy, když se daří?“

Wheeler se rozhodl ukázat, že lídrem být dokáže. I bez kapitánského ‚C‘ na dresu měl produktivní sezónu a Jets se dokázali vrátit do play-off. Jeho spoluhráči ho nadále vnímali jako kapitána týmu.

Po sezpně se ale jeho cesta s Winnipegem definitivně uzavřela. Jets vykoupili poslední rok jeho smlouvy a Wheeler podepsal s New York Rangers.

Share on Google+