Jets jsou nahoře i díky Dánovi. Ehlers bojuje o miliony

V nedělním zápase Winnipegu proti Pittsburghu opět vynikal Nikolaj Ehlers se dvěma asistencemi, které sehrály klíčovou roli při vítězství 6:3. Jets prohrávali už 0:2, nicméně Dán, který bojuje o novou smlouvu, zavelel k obratu.

Nejprve vybojoval faul, když byl faulován za podražení. To umožnilo Winnipegu stáhnout brankáře a hrát v šesti proti pěti. Ehlers na modré čáře zpracoval puk, prokličkoval kolem čtyř hráčů Pittsburghu a našel Kylea Connora, který svou přesnou střelou snížil skóre. Jeho druhá asistence, která zajistila Winnipegu vedení 3:2, byla podobně krásná. Při hře čtyři na čtyři obral soupeře o puk, skvěle načasoval průchod do útočné třetiny a perfektně přihrál Vladislavu Namestnikovovi, který zakončil do prázdné branky.

„Pokud na něj soupeři zapomenou, často toho využije. Jeho rychlost a pohyb otevírají možnosti pro ostatní,“ ocenil trenér Jets Scott Arniel Ehlersovu schopnost zlomit zápas.

I přes jeho skvělé výkony mu však Jets nedávají takový prostor, jaký by se čekal. Ehlers, který je se sedmi body druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, odehrál jen něco málo přes 12 minut. Jen hráči čtvrté lajny, Morgan Barron, David Gustafsson a Alex Iafallo, byli na ledě méně.

V otázce herního času se kolem Ehlerse dlouho vedou debaty, a jak se ukázalo v prvních pěti zápasech sezony, bude to dál aktuální téma.

Třetí lajna ve složení Adam Lowry, Nino Niederreiter a Mason Appleton dostává při hře pět na pět více prostoru než druhá lajna, kterou tvoří Ehlers, Cole Perfetti a Vladislav Namestnikov. I když je Ehlers součástí první přesilovkové formace, stále se nabízí otázka, proč hraje tak málo v klasické hře pět na pět.

Za poslední tři sezony patří Ehlers mezi nejefektivnější hráče při hře pět na pět, o jeho kvalitách se dlouhodobě ví.

Dánský útočník musí doufat, že dostane větší šanci. A pokud se tak stane, musí minimálně udržet výkonnost. V létě mu totiž končí sedmiletý pakt na šest milionů ročně. Bude mu 29 let, takže je čas na pořádnou smlouvu. Dočká se ve Winnipegu?

