Jets loví naději na play off proti předposlednímu Montrealu

Po náročném víkendovém programu se koloběh NHL na malou chvíli zpomalí. V noci z pondělí na úterý se mohou fanoušci těšit na jediný zápas, který však bude pro hosty z Winnipegu extrémně důležitý. Jets uniká postup do vyřazovacích bojů a v závěrečné osmině základní části musí zabrat. Se slaboučkým Montrealem míří za třemi body.

V Západní konferenci momentálně hosté okupují až 11. místo, jejich akcie se propadají. Těžit však mohou ze špatné formy osmého Los Angeles, které prohrálo tři poslední zápasy. Rozdíl mezi těmito celky momentálně činí sedm bodů, do play off se přitom tlačí ještě Vegas nebo Vancouver.

Svěřenci trenéra Davea Lowryho sice zvládli včera těsné měření s Ottawou (4:3), ale předtím táhli nemilou šňůru čtyř porážek v řadě. Proti Senators navíc uspěli v základní hrací době poprvé od 24. března, kdy shodou okolností přemohli totožného soupeře.

V předchozím utkání zazářil Dán Nikolaj Ehlers, který zaznamenal tři body. Jenže zranění v horní části těla se nevyhnulo důležitému útočníkovi Marku Scheifelemu. Jeho start proti Montrealu nepřipadá v úvahu.

"Podržel nás brankář, oba naši gólmani jsou fantastičtí po celou sezonu," vyzdvihnul hrdina Ehlers přes ligové stránky. "Dávají nám šanci na vítězství. A my jim to musíme vracet zpátky."

Dodržet Ehlersův slib mohou hráči Winnipegu proti Montrealu. I když předposlední celek celé NHL zažil pod novým koučem Martinem St. Louisem vzkříšení, jeho fazona je stále spíše proměnlivá.

Svědčí o tom uplynulé kvarteto duelů, kdy Habs dvakrát zvítězili a dvakrát padli. Naposledy podlehli velkému rivalovi z Toronta těsně 2:3.

Neúspěch byl o to smutnější, že Maple Leafs právě tyto dva body definitivně zajistily účast v play off. To Montreal bude ve vyřazovací fázi najisto chybět. Ba co víc, v utkání přišla ke zranění současná jednička Jake Allen.

"Začali jsme v tom zápase pomalu. Soupeř těžil z protiútoků," uvedl útočník Montrealu Josh Anderson. "Když nastoupil Montembeault, chytal fenomenálně," doplnil k nečekané změně v brankovišti.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+