Jets si svého kapitána pojistili na dalších pět let

20. listopadu 14:13Jakub Ťoupek
Winnipeg podepsal novou smlouvu se svým kapitánem Adamem Lowrym, který bude dalších pět sezón pobírat pět milionu dolarů ročně. Kontrakt vysokému útočníkovi začne platit na začátku příští sezóny poté, co mu skončí ten aktuální s hodnotou 3,25 milionu dolarů za sezónu.
Lowry má ve dvaatřiceti letech téměř 800 utkání v NHL. Všechny zápasy odehrál v dresu Jets, díky čemuž si vysloužil na dres i kapitánské céčko. Rodák ze St. Louis, který však reprezentuje Kanadu, je zatím celkově na 276 bodech a v tabulce pravdy má velmi působivých 54 plusových bodů.
Draftem prošel v roce 2011, kdy si jej vybral právě Winnipeg na začátku třetího kola. Do NHL se pak prosadil v sezóně 14/15, ve které odehrál 80 utkání se ziskem 23 bodů za 11 branek a 12 asistencí.
V minulé sezóně dosáhl svého kariérního maxima v počtu gólů (16), vítězných gólů (4) a plus/minus (+18), k tomu přidal i 18 asistencí a celkem tak získal 34 bodů. Další čtyři góly přidal v play-off Stanley Cupu, včetně vítězného gólu v prodloužení, který vyřadil St. Louis v sedmém zápase prvního kola a poslal Winnipeg do kola druhého, které bylo pro Jets finální.
Od té doby, co byl Lowry v září 2023 jmenován kapitánem Jets, klub zaznamenal 120 vítězství a 250 bodů a zároveň dosáhl nejnižšího průměru obdržených gólů v lize. S hodnotou 2,4 obdržených branek dosahuje Winnipeg pravidelného úspěchu v základní části, play-off zatím ale organizace nezvládá.
Kvůli zranění kyčle naskočil vicemistr světa z roku 2022 do aktuálního ročníku až začátkem listopadu. Po sedmi odehraných zápasech má na kontě dva góly a dvě asistence. Nová smlouva Lowryho v kombinaci s podpisem Kylea Connora zajišťuje, že jádro jejich týmu je dlouhodobě stabilní.
