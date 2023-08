Jezdci jsou blízko dohody s jedničkou draftu roku 2020! Na kolik si přijde?

Na Manhattanu se rýsuje kontrakt pro kanadskou hvězdičku. Dle zákulisních informací by měl zanedlouho stvrdit svým podpisem nový pakt Alexis Lafrenière, který bude chtít konečně překročit svůj stín, který jej provází celou dosavadní kariérou.

Od doby, kdy Rangers senzačně ovládli draftovou loterii už uplynul nějaký ten pátek. New York tenkrát dle očekávání vybral opěvovaného Kanaďana, který ovšem stále nenaplnil svůj potenciál.

Jeho dosavadním maximem bylo 39 bodů z 81 utkání v základní části, pokud nepočítáme předloňskou sezonu, kde nasbíral 31 bodů za základní část a v play-off přidal v 20 kláních dalších devět. V součtu s vyřazovací částí měl tedy o bod více. Na jedničku draftu jsou ovšem tyto statistiky velmi skromné.

A jak to zatím vypadá s prodloužením smlouvy? Obě strany jsou prý velmi blízko dohody, ale velký kontrakt nečekejte. Vypadá to, že Alexis Lafrenière podškrábne přemosťovací kontrakt, aby vedení ukázal, že si velké peníze zaslouží.

Hodně se spekulovalo o tom, že by této hvězdičce mohlo pomoci změnit prostředí, ale vedení Rangers mělo jiný názor a nabídky konkurence odmítalo s tím, že se Lafrenière brzy zařadí k lídrům týmu a potřebuje jen čas na aklimatizaci. New York by nechtěl za jinou destinaci vyměnit ani sám hráč, kterému nynější působiště vyhovuje.

„Miluju hrát za Rangers,“ řekl Lafrenière. „Miluji město, fanoušky, arénu. Hrát v Madison Square Garden je úžasné, zvláště v play off.“

Sám Lafrenière dodal, že jeho agent je blízko prodloužení smlouvy a jeho budoucnost by měla být navzdory spekulacím o výměně i nadále spojena právě s Jezdci.

„Prodloužení je velmi blízko! Můj agent a Rangers jsou v jednání a doufám, že se to vyřeší během několika příštích týdnů. Hraju tady rád a bylo by super zde pokračovat.“

Suma sumárum Lafrenière ve své dosavadní kariéře zaznamenal pouhých 91 bodů ve 216 zápasech základní části. Zatímco obě strany vypracovávají podrobnosti o nové smlouvě, mnozí očekávají, že půjde o překlenovací kontrakt na dva roky s průměrnou roční gáží okolo 2,5 milionu dolarů.

Share on Google+