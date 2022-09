Jiří Kulich by měl zůstat za mořem. Čím v Buffalu nejvíc zaujal?

Nejlepší střelec a nejužitečnější hráč světového šampionátu osmnáctiletých. Sezóna mezi muži v Karlových Varech, devět branek ve 49 zápasech, první kolo na draftu NHL 2022. Ale taky obrovská konkurence. Buffalo volilo tento rok jen v prvním kole třikrát, Kulich byl po Savoieovi a Östlundovi až jejich třetí volbou. Co z toho bude?

To je z pohledu českého fandy před sezónou jedna z největších otázek.

Prozatím odehrál v přípravném kempu dva duely. Proti Washingtonu odehrál 14 minut, proti Columbusu necelých 13. Zaznamenal celkem tři střely na bránu, bez bodu, bez trestné minuty.

Střelec, který se nebojí hrát do těla

Co už má za sebou, je rozvojový kemp nováčků. A zanechal zde skvělý dojem. Jeho kombinaci „rychlosti, rychlých rukou a střely“ nazval trenér farmy Buffala z Rochesteru Seth Appert „děsivou“. Slova padla po utkání talentů s New Jersey, které Sabres v půli září smetli 7:4. Kulich přispěl k výhře gólem do prázdné branky a dvěma nahrávkami.

Nejen v tomto utkání byl osmnáctiletý Čech podle místních novinářů velmi výrazný. Co ho v jeho věku nejvíc odlišuje od ostatních, je hra bez puku. Právě tento aspekt dává naději, že přechod na severoamerický hokej zvládne.

„Je to dynamický hráč,“ všiml si Seth Appert, jenž pravděpodobně přivítá Čecha na startu nové sezóny u sebe v Rochesteru v AHL. „Je to střelec, ale neomezuje se jen tímto směrem. Už na šampionátu juniorů bylo jasně vidět, že skvěle napadá. Je to chlap, který nahání puk, chodí do soubojů, nebojí se hrát s kotoučem v místech, kde to bolí.“

Appert byl součástí trenérského štábu USA na mistrovství světa osmnáctiletých, takže měl Kulicha na jeho životním turnaji dostatečně na očích. „Je jinak stavěný než další osmnáctiletí kluci, takže věříme, že je připraven čelit výzvě American Hockey League, nebo cokoli jiného to bude. Věříme tomu, co děláme pro jeho postupný vývoj.“

Připomeňme, že i takový Jakub Voráček, sedmička draftu 2007, setrval v osmnácti ještě rok mezi juniory v QMJHL. V devatenácti už byl podle vedení Columbusu způsobilý nastoupit v nejvyšší soutěži. Kulichovou výhodou je, že vedení Sabres nadchnul fyzickou hrou, což bývá u stejně starých Čechů obvykle jejich největší handicap.

„Většina střelců v mladém věku nehraje tvrdě. Taková je realita,“ připomíná Appert. „Neví, jak pracovat. Neví, jak napadat. Neumí být zodpovědní defenzivně, protože jde o nejlepší hráče svých týmů, kteří dávají tolik branek, že jsou těchto povinností zproštěni. On tu pracovní morálku má. Proto nám dává smysl přivést ho sem už tento rok.“

Jako nejpravděpodobnější scénář se zatím jeví AHL. Omlátit se mezi profíky, obalit dorostenecké tělo svaly. Při 182 centimetrem má zatím 77 kilo. Ať už začne novou sezónu kdekoli, Kulichovou prioritou je tvrdě dřít a zlepšovat se každý den.

„Takový je můj cíl,“ řekl před pár dny buffalským novinářům.

