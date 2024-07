Jiříček jako první hráč letošního draftu podepsal smlouvu v NHL

Dřív než Macklin Celebrini a další esa! Obránce Adam Jiříček, kterého si vybrali zástupci St. Louis, jako první hráč letošního draftu podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt.

Plzeňský talent na konci června napodobil cestu svého staršího bratra Davida, když byl také draftován hned v úvodním kole. Blues jej vybrali jako šestnáctého v pořadí, Adam Jiříček se tak podle očekávání stal českou jedničkou při letošním výběru talentů.

Nebýt zranění, možná mohl atakovat bratrovo šesté místo z roku 2022. V uplynulé sezoně odehrál 19 extraligových utkání za mateřský klub, jenže poté, co si ošklivě poranil koleno v zahajovacím zápase juniorského MS, pro něj sezona smolně skončila už v prosinci.

I tak Jiříček prožil v den svých osmnáctých narozenin nezapomenutelný den. „St. Louis se mi jako organizace líbí. Je to ale jenom první krok, nejtěžší cesta je teprve přede mnou,“ hlásil bezprostředně po draftu v lasvegaské Sphere.

Dalším krokem je nyní podpis tříletého nováčkovského kontraktu. Stejný nedávno s Blues podepsal i útočník Jakub Štancl. „Je to můj velký kamarád. Těším se, až se potkáme,“ říkal na adresu parťáka z posledního bronzového MS hráčů do dvaceti let.

We've signed 2024 first-round pick Adam Jiricek to a three-year, entry-level contract. #stlblues



DETAILS ➡️ https://t.co/lF6blR3ZP4 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) July 2, 2024

Oba nyní čeká Development Camp, Adam Jiříček se ale s velkou pravděpodobností ještě nezapojí do tréninků na ledě. Po zranění stále není stoprocentně v pořádku.

„Chce to ještě čas, ale už je to na dobré cestě. Čeká mě rehabilitace, potřebuju především zesílit. Ale i tak se cítím skvěle. A věřím, že se vrátím silnější!“ hlásil odhodlaně vytáhlý obránce.

Jeho prioritou nyní je, aby byl co nejrychleji fit. Pak už může dál pracovat na splnění snu v podobě prosazení se v nejlepší hokejové lize světa, v níž by tak mohlo dojít k pikantnímu střetu s bratrem Davidem, který naskakuje za Columbus.

