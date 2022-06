Jiříček na Scouting Combine neodjel. Kluby NHL si proklepnou dva Čechy

Že covidová brzda přidělala spoustu potíží talentovaným hráčům, kteří chtějí v nejbližších letech udělat krok do NHL, o tom nemusíme moc pochybovat. I proto je dobrou zprávou, že se na scénu vrátilo NHL Scouting Combine.

Draft do nejslavnější hokejové soutěže probíhal v posledních dvou letech vždy prostřednictvím videokonference. Mladým hráčům to přece jenom z velké části sebralo radost, kterou by měli za normálních okolností, kdyby po zaznění svého jména vyrazili na pódium a poprvé oblékli dres nového klubu.

Letos už se naštěstí v montrealském Bell Centre všechno vrátí k normálu.

Oba roky ovšem spojovala ještě jedna komplikace – týmy si nemohly talenty „proklepnout“ na NHL Scouting Combine. A i tato tradiční akce je naštěstí zpátky v kalendáři. Začala už v pondělí 30. května, potrvá do soboty 4. června a stejně jako před nástupem covidu se koná v americkém Buffalu.

Mladé hokejisty během šesti dnů prověří po všech stránkách. Od pondělí do pátku absolvují nespočet individuálních pohovorů s manažery NHL, ve středu mají na programu zdravotní testy. V sobotu je pak čeká sedm z celkových jedenácti testů fyzické kondice.

„NHL Combine je jakýmsi rituálním přechodem na cestě hráčů do NHL a je to událost, na kterou se kluby NHL i noví talenti hodně těší. Před draftem 2022 všichni uvítali nejen návrat kompletní hokejové sezony s play off, ale i návrat této akce,“ uvedl Dan Marr, ředitel Centrálního skautingu NHL.

„Bude to týden plný rozhovorů, zdravotních a fyzických testů. Hráči se zde poprvé potkají se zaměstnanci NHL a jejích klubů, kteří se dozvědí všechno možné o svých budoucích hvězdách,“ doplnil Marr.

Pozvánku na akci dostalo 96 nadějí letošního draftového ročníku, kteří mají potenciál umístit se na dražbě talentů vysoko. Nechybí kanadský centr Shane Wright, stále asi hlavní adept na pozici jedničky draftu, stejně jako jeho úhlavní konkurent Juraj Slafkovský, Američan Logan Cooley nebo další favorizovaný Slovák Šimon Nemec.

Jedno z největších es ale nepřijelo. Je jím český obránce David Jiříček.

Protože nic nenasvědčuje zdravotním potížím, na vině je zřejmě časová kolize s koncem mistrovství světa. Jiříček sice do zápasů play off nenastoupil, nicméně s českou reprezentací pochopitelně zůstal až do konce a v neděli tak nechyběl u oslav bronzových medailí.

Slafkovský a Nemec, stejně jako rakouský forvard Marco Kasper, ve Finsku dohráli dřív, a proto jejich účasti na Scouting Combine nic nebránilo.

Českou stopu tak tvoří pouze útočníci Jiří Kulich a Matyáš Šapovaliv.

Kulich letos přesvědčil v extraligových Karlových Varech, jeho akcie pak rázně vzrostly po skvělém představení na MS do osmnácti let v Německu. Šapovaliv prožil výtečný nováčkovský ročník v kanadském Saginaw, nicméně po náznacích, že by mu to mohlo vynést první kolo, přece jen v očekáváních klesl.

Nový žebříček draftu od @coreypronman.



1. kolo

#1 Juraj Slafkovský ??

#4 David Jiříček ??

#5 Šimon Nemec ??

#17 Jiří Kulich ??

#32 Filip Mešár ??



2. kolo

#54 Tomáš Hamara ??

#62 Adam Sýkora ??



3. kolo

#66 Matyáš Šapovaliv ??

#92 Servác Petrovský ??https://t.co/hMKte3XJZl — Jiří Vítek (@JVitek94) May 31, 2022

Zřejmě poslední český hráč, jenž má velmi reálnou šanci na první stovku draftu, – Tomáš Hamara – se mezi pozvanými do Buffala neobjevil.

Konečný seznam zúčastněných je oproti původním předpokladům tenčí o jedenáct jmen. Kanadští a američtí hokejisté v něm mají jasnou převahu, z Evropy dorazilo pouze 28 hokejistů. Mezi nimi zase početně převládají Švédové a Finové.

?? Bystedt, Edmonds, Lekkerimäki, Odelius, Öhgren, Östlund, Salomonsson, Suzdalev, Wagner



?? Kaskimäki, Kemell, Lambert, Leinonen, Nyman, Rönni, Salin



?? Mešár, Nemec, Petrovský, Slafkovský



?? Kulich, Šapovaliv



?? Barbashev, Mintyukov



?? Kasper, Rohrer



?? Bichsel



?? Lutz — Robert Ďurkáč (@RDurkac) May 31, 2022

