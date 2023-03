John Klingberg zamířil na poslední chvíli do Minnesoty!

Švédský obránce se na poslední chvíli přeci jen dočkal, a pokud vše půjde podle plánu, tak pro něj ročník neskončí předčasně. Na katastrofální sezonu Anaheimu se pokusí zapomenout u Wild, kteří jsou na vítězné vlně a v uzávěrce přestupů byli velmi aktivní!

Švédský ofenzivní obránce zažil opravdu turbulentní rok. Poté, co v Dallasu nepřijal štědrý kontrakt na nejdelší možnou dobu, zamířil na trh volných hráčů, kde o něj ovšem nebyl takový zájem, který by si Klingberg sám představoval. Vše vyvrcholilo vyhozením agenta a podepsáním ročního paktu s Ducks. A zatímco Stars váleli, tak Švéd s Kačery stále drhl o dno tabulky a doufal ve výměnu.

Ta nakonec přišla. O služby útočně laděného beka, který ovšem často zapomíná na otevřená vrátka v defenzivě, projevilo zájem několik týmů. Mezi nimi byl například Edmonton, Seattle, či Tampa Bay. Nakonec přetahovanou vyhrála Minnesota. Ta na opačnou stranu poslala Andreje Šustra, Nikitu Nestěrenka a čtvrtý výběr v draftu roku 2025.

John Klingberg tedy konečně dostal další příležitost. Už když podepisoval smlouvu u Kačerů, bylo jasné, že tým pravděpodobně nebude mít ambice na postup, ale pokud bude hrát kvalitně, vzbudí zájem konkurence. To se nakonec potvrdilo, ale výkonnost nebyla nejideálnější. Ofenzivní zadák má totiž bodový průměr menší než půl bodu na zápas, a navíc hoří při hře dozadu.

Klingbergovi už pomalu táhne na jednatřicet let a nyní má jednu z posledních šancí ukázat se v závěru základní části a pravděpodobně i v play - off, aby přesvědčil ostatní celky o svých kvalitách. Končí mu totiž jeho jednoletý kontrakt a bojuje o novou smlouvu. Je jasné, že takovou nabídku jako před rokem od Dallasu již nikdy k podpisu nedostane, ale delší kontrakt by si ještě vysloužit mohl. Vše bude záležet na jeho výkonech.

Minnesota je zatím na vlně a sprintuje do vyřazovací části. Navíc se v posledním možném dni posilování činila a byla na trhu velmi aktivní. Švéd by zde mohl vyniknout, ale zřejmě s ním bude muset hrát v obranném páru někdo, kdo bude hasit případné požáry při ztrátách kotouče. Jedno je ovšem jisté. John Klingberg nyní hraje o svou budoucnost a bude záležet hodně na tom, jak se předvede. Ani on totiž nemládne a potřebuje se zajistit na delší dobu než pouze na rok.

