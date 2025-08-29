Johnny Hockey vepsaný do kůže. Merzlikins uctil památku americké superstar

1. září 16:30Tomáš Zatloukal
Před pár dny to byl rok, co tragicky odešli bratři Gaudreauové. Matthew a jeho mladší bratr Johnny, jeden z nejlepší hokejistů své generace, nepřežili silniční nehodu. Jejich loňský odchod stále rezonuje. Columbus Blue Jackets na smutné výročí zveřejnili video s úchvatnými momenty Johnnyho kariéry i osobního života, reprezentace USA zase připomněla, že drobnému forvardovi se třináctkou na dresu věnovala letošní titul světových šampionů. A Elvis Merzlikins, lotyšský brankář Modrokabátníků? Ten si ono Gaudreauovo oblíbené numero nechal vytetovat na prst.
Byli spoluhráči i kamarády.
Osud je svedl dohromady v roce 2022, kdy Gaudreau šokoval hokejový svět podpisem s Columbusem. To, že chce odejít z Calgary, se vědělo. Že ale z kabiny Plamenů zamíří zrovna tam?
To tipoval skutečně jen málokdo.
Podobně fatálně ale Merzlikinsovi ze životní pouti Gaudreau zmizel. Až člověku vyskočí další krutá story, která se gólmana pojmenovaného po králi rokenrolu týká.
Psal se rok 2021, když jeho krajan a spoluhráč Matiss Kivlenieks schytal na party na zahradě Mannyho Legaceho, tehdy brankářského kouče Modrokabátníků, zásah od ohňostroje.
Nepřežil.
"Zemřel jako hrdina. Zachránil mou těhotnou ženu, mě a desítky dalších. Kdyby zůstal sedět, nestalo by se to jemu, ale někomu jinému. Komukoliv z padesáti lidí za ním," povídal Merzlikins na jeho pohřbu.
Po svém gólmanském parťákovi později pojmenoval svého prvního syna. A druhého? Zde se sbíhají příběhy Kivleniekse a Gaudreaua znovu.
Merzlikins se totiž stejnou cestou rozhodl uctít i hvězdného útočníka. Navíc jeho číslo nosil na zadním plátu své masky, teď si numero nechal vytetovat na malíček.
