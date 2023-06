Johnson na rozcestí. Kariéru ukončit nechce, bude muset zlevnit

Po skončení play off byla jednou z otázek kolem Colorada Avalanche ta, zda Erik Johnson, jedna z nejvýraznějších postav posledních let, v této fázi kariéry nebude uvažovat o odchodu do sportovního důchodu. Ve věku 35 let a s 920 zápasy na kontě by to, s veškerou úctou, dávalo smysl.

Zatím to však vypadá, že ne. Alespoň to tvrdí dobře obeznámení novináři ze zámoří, v čele s Elliottem Friedmanem.

„Slyšel jsem nějaké zvěsti, že by mohl uvažovat o odchodu do důchodu,“ řekl Friedman na téma Johnson. „Bylo mi řečeno, že je to spekulace, která je úplně mimo. Takže bude hrát. Samozřejmě doufá, že to bude v Coloradu, ale pokud ne, tak se vydá na trh.“

Friedman zmínil podstatný fakt, a sice, že Johnsonovi skončí smlouva. Ta platila sedm let a dohromady zkušený bek vydělal 42 milionů dolarů.

Největší otázkou tak bude logicky plat. Je jasné, že se nepřiblíží k příjmu 6 milionů dolarů, který pobíral doteď. Aby mohl zůstat v Coloradu, musel by přistoupit na velké snížení platu.

Avalanche budou mít k dispozici přibližně 20 milionů dolarů, přičemž zaplatit bude chtít třeba bek Bowen Byram, Alex Newhook, J. T. Compher nebo Evan Rodrigues. Smlouvy končí třeba Helmovi či Ellerovi, ale je ve hvězdách, koho si budou chtít v Demveru nechat.

I tak to ale vypadá, že Johnsonův nový plat by se musel pohybovat kolem jednoho milionu dolarů ročně. Na trhu by však pravděpodobně dostal lepší nabídku.

Coloradu by se ale určitě hodil. Jako obránce do šířky kádru by byl ideální. A hlavně je velkou součástí kabiny. Vzhledem k tomu, že Gabriel Landeskog bude mimo hru po celou příští sezónu, by nebylo od věci ponechat si takového lídra. Navíc je to pravák, což se trenérům vždycky líbí.

