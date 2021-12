Johnson podstoupil stejnou operaci jako Eichel, chybět bude alespoň čtvrt roku

Zkušený útočník Tyler Johnson po minulé sezóně po dlouhých letech opustil Tampu, která potřebovala uvolnit prostor pod platovým stropem a Johnson byl jasný kandidát na výměnu už dobrých pár let. Jeho výkonnost i ice time postupem času uvadaly, novou příležitost mu nabídl trejd do Chicaga.

Rodák ze Spokane začal sezónu v první formaci po boku Patricka Kanea a Alexe DeBrincata, dlouho se ale na této prominentní pozici neudržel a začal se propadat sestavou. V 8 odehraných zápasech za Blackhawks Johnson nasbíral více záporných bodů do statistiky účasti na ledě (-6) než kanadských bodů (3).

Na jeho hře bylo znát, že jednatřicetiletý útočník není zcela v pořádku. A skutečně. Ukázalo se, že bývalý člen proslulé tampské formace Palát - Johnson - Kučerov hrál navzdory bolestem krku. Konzervativní léčba nezabírala, a tak se Tyler Johnson po domluvě s klubovými lékaři rozhodl pro rozsáhlou operaci, při níž mu budou vloženy do těla umělé obratle. Stejnou operaci nedávno podstoupil i Jack Eichel.

"Prognóza je dobrá," hlásil po operaci klubový lékař Michael Terry.

"Je to smůla, s Tylerem soucítím," řekl dočasný kouč Blackhawks Derek King. "Rádi bychom jej měli zpět v sestavě, určitě by nám pomohl, ale musel udělat, co bylo nejlepší pro jeho zdraví. Zkusili s ním různé věci, ale nic nezabíralo. Tato operace byla logickým vyústěním."

