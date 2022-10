Johnsonův restart. Chicagskou kapitolu začíná od nuly

Minulá sezona? Jeden velký a špatný sen. Johnson přešel z jednoho z nejlepších týmů ligy do hroutícího se Chicaga, navíc se naplno projevilo dlouhodobé zranění zad. Když se do hry vrátil, vyřadil ho otřes mozku. Horší už to být nemůže, chtělo by se říct. Doufá v to Johnson i celé Chicago.

Paradoxně by se hodilo dodat, že nejlepší věc z celé minulé sezony bylo to, že skončila. Šestadvacet zápasů a sedm bodů? Ne, na tohle Johnson nebyl zvyklý. Platil za nejšikovnějšího hráče v lize a Blackhawks doufali, že v jejich dresu povedené výkony napodobí.

„Co o té sezoně říct…“ těžko hledal slova. „Nezačalo to nic moc, všechna ta zranění, pak se vrátit doprostřed zpackané sezony? Všechno bylo od začátku špatně.“

Léto rozhodně pomohlo nejen jemu, ale i celé organizaci. Respektive těm, kdo v ní zůstali. Přerod, k jakému nové vedené Hawks zavelelo, je vskutku nevídaný.

I proto v Chicagu potřebují, aby Johnson našel své staré já. A hlavně aby zůstal zdravý. Pokud se tyhle dva předpoklady splní, nemusela by být sezona tak strašná. V to – z osobního hlediska – ostatně doufá i Johnson.

„Budu mnohem lepší, než jsem byl,“ doufá. „Má to samozřejmě co dočinění s mým zdravím. Celé léto jsem mohl trénovat bez omezení. Kromě těla jsem potřeboval dát dohromady taky duši.“

Stoprocentně připravený Johnson = minimálně padesáti bodový přísun? Za normálních okolností asi ano, v notně okleštěné sestavě Blackhawks to bude těžký úkol. Kromě bodů se však bude čekat i převzetí lídrovských pozicí. Vždyť Johnson je v kádru po Toewsovi s Kanem nejstarší útočník!

„Má skvělou povahu, věčně se směje, má rád srandu. Svou pozitivní energii vlévá celému týmu. Navíc je nápomocný na ledě i mimo něj. Chce, aby v týmu fungovalo vše, jak má,“ dodal například trenér Luke Richardson.

Na ledě by to mohlo fungovat fajn, na trénincích se totiž napevno začala formovat lajna s Johnsonem, Kanem a Toewsem. V roce 2015 by to byl jeden z nejlepších útoků ligy, co letos?

Share on Google+