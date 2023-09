Joseph na kempu podává skvělé výkony. V zákulisí se ale spekuluje o výměně!

Šestadvacetileté křídlo vypadá na kempu velmi dobře, ale velkou překážkou se zdá být jeho plat. Na povrch totiž vyplouvá řada spekulací, že by právě Joseph měl uvolnit místo pod platovým stropem, aby mohla Ottawa vyřešit problém jménem Shane Pinto.

Joseph dvakrát skóroval při prohře s Canadiens 3:4 v předsezónním utkání NHL a od trenérů sklízí za své výkony chválu ze všech stran.

„Joseph je den za dnem lepší a lepší, ať už jde o kemp nebo zápasy,“ řekl hlavní trenér Ottawy D. J. Smith.

Je tu ovšem jeden palčivý problém. Ottawa se stále nedohodla na novém paktu s jedním ze stěžejních hráčů, když je Shane Pinto nadále bez smlouvy. Senátoři navíc po podpisech, které letos provedli, nemají peněz na rozdávání a někde na svého chráněného volného hráče budou muset vzít.

Josephovi je již šestadvacet let a kontrakt má ještě na následující tři sezony. Jeho průměrná gáže je navíc 2,95 milionů dolarů. Dle dostupných informací má být hlavním adeptem na výměnu, který by vyřešil problém s platovým stropem. V minulé sezóně vstřelil jen tři góly v 56 zápasech.

Sám hráč se nyní soustředí pouze na hru a spekulace ohledně svého přestupu se snaží nevnímat.

„Jsem chlap, který objevuje sám sebe každý den. Nedívám se na to, co se kolem děje a opravdu jsem neslyšel, co se říká v souvislosti s mou osobou ohledně výměny. Prostě to nevnímám.“

„Každý den se ukazuji v aréně, pracuji tvrdě a snažím se vyhrát pro tým, jehož dres oblékám.“

Senátoři tedy stojí před složitou otázkou, jelikož potřebují Pinta v týmu velmi brzy, aby se sehrál se spoluhráči. Studna peněz ovšem není bezedná a někdo bude muset jít z kola ven. Joseph se jeví jako ideální kandidát na přestup, jelikož by uvolnil necelé tři miliony pod stropem, které by týmu enormně pomohly. Navíc by za něj mohla přijít i slušná protihodnota, jelikož je v ideálním hokejovém věku.

Share on Google+