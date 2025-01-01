Joshua: Moje kariéra se má teprve rozjet. Leafs mi dají novou cestu

19. srpna 10:00David Zlomek
Poslední sezona pro Dakotu Joshuu byla všechno, jen ne klidná. Útočník, který ještě před rokem slavil nejlepší statistiky kariéry, si prošel zdravotní noční můrou, zraněním i vleklým chaosem uvnitř Vancouver Canucks. A když se zdálo, že by mohl konečně najít pevnou půdu pod nohama, přišel další šok – trejd do Toronta.
„Ta psychická únava z neustálého návratu do hry a zase vypadnutí si vybrala svou daň,“ přiznal devětadvacetiletý forvard v podcastu JD Bunkise. „Chci to nechat za sebou a soustředit se na to, abych měl opravdu skvělý rok.“
Joshua v létě 2023 podstoupil diagnózu rakoviny varlat. Bylo to pár týdnů poté, co se stal jedním z překvapení sezony – 18 gólů, 14 asistencí a celkově 32 bodů, k tomu osm bodů v play-off. Jenže místo letní přípravy přišla šokující zpráva a operace. „Připravoval jsem se na kemp a těšil se, že navážu na kariérní sezonu. Pak se všechno změnilo doslova přes noc,“ popsal.
Do sestavy Canucks se vrátil až v listopadu, ale návrat byl mnohem těžší, než čekal. „Člověk si myslí, že prostě zase vyskočí na led a všechno půjde jako dřív. Ale tak to nebylo. Trvalo to déle, než jsem se dostal na úroveň, kde jsem chtěl být,“ řekl. A když konečně nabíral formu, přišlo další neštěstí – v lednu si poranil nohu a vynechal jedenáct zápasů. Celkově tak odehrál jen 57 utkání, v nichž nasbíral pouhých 14 bodů.
„Měl jsem pocit, že se to začíná zlepšovat, a pak přišla další rána, měsíc mimo hru. Bylo to pořád dokola – vrátit se, hledat formu, znovu se vracet,“ popsal otevřeně.
Přesto závěr ročníku vidí pozitivně. „Myslím, že po druhém zranění jsem sezonu zakončil dobře, nastavil jsem si tím i skvělé léto,“ říká. Jenže místo pokračování v Canucks přišla výměna. Toronto Maple Leafs, kteří si Joshuu vybrali už v draftu 2014, ho získali za čtvrté kolo.
V novém týmu by měl zapadnout do třetí nebo čtvrté formace a přidat důraz i občasný gól. Sám sebe popisuje jakoútočníka hrajícího přímočaře, důrazně a bez zbytečných kudrlinek. „Vím, co jsem za hráče a vím, co dokážu. Jde o to, abych se k tomu znovu dostal a začal silně,“ dodal.
Cíle má přitom naprosto jasné: „Chci posunout svou kariéru co nejdál a pomoct Leafs vyhrávat.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.