Jsem připraven ukázat, co ve mně je, hlásí Werenski

Zach Werenski společně se Sethem Jonesem patřili mezi nejlepší obranné dvojice v lize. Od nové sezóny však za Blue Jackets bude nastupovat jen první zmíněný. Čtyřiadvacetiletý americký zadák tak prožije v NHL svou první sezónu bez svého kamaráda vedle sebe.

Zach Werenski má v tuto chvíli na svém kontě pět kompletních sezón v NHL, ve kterých strávil většinu času na ledě se svým parťákem Sethem Jonesem, který však bude od nové sezóny působit v Chicagu Blackhawks.

Stále mladý americký obránce se však cítí sebevědomě a nepřipouští si, že by absence tak kvalitního beka, jakým Seth Jones je, mohla být pro něj samotného problémem.

„Když o mně lidi mluví, tak to většinou bývá ve spojitosti se Sethem. Chci, aby mluvili jenom o mně samotném. Jsem připraven na další sezónu a tuhle výzvu. Jsem připraven ukázat, že jsem schopen pro tým odvést své maximum, avšak na prvním místě bude stále týmový výkon a to, abychom se dostali do play off,“ okomentoval Zach Werenski vyhlídky do další sezóny.

Klíčový zadák Blue Jackets podepsal s klubem šestiletou smlouvu s roční gáží 9,58 milionů dolarů den po podpisu Setha Jonese v Chicagu. Za svůj současný klub by tak Zach Werenski měl nastupovat minimálně do konce sezóny 2027/2028.

V minulé sezóně byl Werenski opět nejlepším střelcem týmu mezi obránci, k sedmi trefám přidal třináct asistencí za odehraných pětatřicet zápasů. Konec sezóny vynechal vinou zranění a operace, avšak očekává se, že jeho účast na předsezónním kempu by neměla být ohrožena.

Na kontě už má 65 vstřelených gólů, což jej od sezóny 2016/2017 řadí na dělené třetí místo mezi obránci. Stejný počet mají také Alex Pietrangelo, Roman Josi a Victor Hedman. Ve vedení je Brent Burns (76 branek), o 4 góly za ním zaostává Dougie Hamilton.

Nevídaný kousek Zach Werenski předvedl v sezóně 2019/2020, kdy byl s bilancí 20+21 druhým nejlepším střelcem svého týmu, pouze o jednu branku byl lepší Oliver Bjorkstrand.

Je možné, že už tak hodně vytěžovaný Werenski bude na ledě ještě o něco častěji. Povede se mu zopakovat jeho gólově nejlepší sezónu a dovést Modrokabátníky do play off?

