Jsem připravený hrát už příští rok, hlásí Slafkovský. Líbil by se mu Montreal

Dlouho byl favoritem letošního vstupního draftu Kanaďan Shane Wright, o němž jsme psali v pondělí. Juraj Slafkovský neměl ve Finsku kdovíjakou sezónu, na reprezentační úrovni ale zářil a protáhl Slováky olympijským turnajem i mistrovstvím světa tak, že jakýkoli soudný fanoušek mohl jen tleskat.

Canadiens jako majitelé první draftové volby tak řeší nečekané dilema.

Oba favoriti draftu jsou značně odlišní. Wright není prototypem klasické superstar, nad jehož akcemi byste pravidelně kroutili hlavou. Je to pan spolehlivý. Přemýšlivý, na detaily zaměřený hokejista, který díky své chytrosti nabízí vysokou efektivitu.

Naproti tomu Slafkovský mnohem častěji předvádí akce, z nichž vám takzvaně „spadne brada“. Samozřejmost a lehkost, s jakou střílel, zavážel puky a kličkoval mezi soupeři na obou posledních velkých mezinárodních akcích, připomínala Maria Lemieuxe při jeho vstupu mezi dospělé v polovině osmdesátých let. Při vědomí, že drží oba hokejky na jinou stranu, najdete jinak hromadu společných rysů: vysoká postava, obrovský dosah paží, výjimečná kontrola puku i střela. Ale také hra na riziko, z čehož vyplývají ztracené puky.

Ještě před rokem byl slovenský talent směrován někam do první desítky, za tu dobu však jeho akcie výrazně stouply. V Montrealu, který má první volbu, mají o čem přemýšlet. Napětí zvyšuje fakt, že Canadiens dosud nedali veřejně najevo, jak se rozhodnou. A to může být údajně ve hře ještě Logan Cooley, který má prý těsné vazby na generálního manažera Habs Kevina Hughse.

Juraj Slafkovský se nijak netají tím, že by si za tradiční kanadský klub rád zahrál. „Dávám góly a vytvářím šance, právě to Montreal potřebuje. Jsem připravený naskočit do NHL už příští rok,“ vzkázal nedávno.

Na testech NHL Combine před několika týdny řadu lidí ohromil. Novinář z TVA Sports na adresu Slováka řekl: „Canadiens ho musí draftovat, právě takového hráče potřebují.“

Dodejme, že druhou volbu má New Jersey, kam predikovali Slafkovského nedávno na experti nhl.com. Třetí volí Arizona, čtvrtý Seattle a pátá Philadelphia, kde by podle odhadu nhl.com měl skončit český obránce David Jiříček.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+