Jsem připravený na to, že bych chtěl odehrát celou sezonu nahoře, prohlásil Klapka

Vysoký útočník začal utkání opět ve 4. formaci, jeho čas na ledě se zaokrouhlil přesně na 10 minut a týmu pomohl brankou. Na začátku třetí třetiny srovnával proti Jakubu Dobešovi na 1:1, zápas pak ale Calgary v prodloužení nezvládlo.
Výbornou bojovnost Morgana Frosta využil pražský rodák, který z mezikruží mířil přesně do mezery ve výstroji Jakuba Dobeše. Adam Klapka byl nakonec jediným střelcem Calgary v utkání s Montrealem, jenž zatím prohrál pouze 1 utkání.
Tie game thanks to Adam Klapka! ????pic.twitter.com/01e5rAPZLo
„Jsem připravený na to, že bych chtěl odehrát celou sezonu nahoře,“ prohlásil odhodlaně 24letý útočník. A zatím se mu to daří. Klapka nastoupil do všech 8 zápasů, které Calgary odehrálo, na své konto zapsal 1 branku a 2 asistence.
Calgary vstup do nového ročníku vůbec nevyšel, zatím dokázalo vyhrát pouze 1 utkání, avšak to speciální. Na samotný úvod sezóny zvládlo Bitvu o Albertu, kdy po skvělém comebacku porazili Edmonton po nájezdech.
Sérii 7 porážek v řadě si tak tým Ryana Husky táhne jako jediný a formou tak patří k těm nejhorším. V Západní konferenci je na tom hůře pouze San Jose, které ale zatím odehrálo pouze 6 utkání, ze kterých získalo 2 body za 2 prohry v prodloužení.
Adam Klapka se svým tříbodovým přídělem patří mezi nejlépe bodující hráče týmu. Na 3 bodech jsou společně s ním Morgan Frost a Matt Coronato. Jako jediný čtyřbodový hráč je Nazem Kadri, který je horkým kandidátem na trejd. Právě o jeho odchodu se hovořilo před sezónou, nyní se ale zdá jeho výměna blíž a blíž.
Na druhé straně skvěle chytající Jakub Dobeš sbírá výhry, dává ale prostor i českým střelcům. Z posledních 3 inkasovaných branek českého brankáře mají hned 2 na svědomí čeští hráči, konkrétně Jiří Kulich a Adam Klapka.
Český brankář byl zvolen první hvězdou zápasu, zneškodnil 36 střel a úspěšnost zákroků měl 97,3 procenta. Čtyřiadvacetiletý brankář v letošní sezóně zatím nastoupil do čtyř utkání, ve kterých vychytal čtyři výhry a úspěšnost zákroků má na ohromující hodnotě rovných 95 %. Lepší úspěšnost z brankářů, kteří odchytali více než jeden zápas, má už jen Igor Šesťorkin z Rangers.
