Jsem rád, že jsem pryč, řekl Hall otevřeně po výměně

Taylor Hall se těší na novou kapitolu v dresu Caroliny Hurricanes poté, co v Chicagu nenalezl své místo. 33letý útočník byl minulý týden vyměněn do Caroliny, kde by mohl zkušený borec zase ožít. V Chicagu už to dle něj nemělo moc smysl.

Vedení Blackhawks se sice snažilo obhájit zdánlivě nízkou protihodnotu, ale Hall sám přiznal, že odchod z Chicaga mu vyhovuje. „Můj ice-time v Chicagu nebyl takový, jaký bych si představoval. Jsem rád, že jsem vyměněný do týmu s jasnou kulturou a strukturou, která mi sedí,“ řekl Hall pro The Athletic.

Hall přišel do Chicaga v roce 2023, když se Boston Bruins snažili uvolnit prostor pod platovým stropem. V uplynulé sezoně ho limitovala zranění a odehrál jen 10 zápasů se čtyřmi body (2+2). Letos nastoupil do 46 utkání, ve kterých nasbíral devět gólů a 24 bodů. Od přestupu do Caroliny stihl dva zápasy a zapsal si jednu asistenci.

Sám přiznává, že do konceptu přestavby Blackhawks nezapadal. „Chicago chce rozvíjet mladé hráče, což chápu. Ale já mám skoro 900 zápasů v NHL a chci bojovat o Stanley Cup. To je teď moje priorita,“ říká Hall, který už ve své kariéře prošel sedmi týmy.

Hallovy přestupy často provázely nešťastné okolnosti. „Během covidu jsem se stal volným hráčem v nejhorší možnou dobu. Předtím jsem byl vyměněn do Arizony, kde nebyla jasná budoucnost. Nechtěl jsem odcházet z Bostonu, ale byl jsem poslán do Chicaga, kde se neshodovaly naše ambice. Ale takový je hokej," přiznal.

I přes časté změny dresů zůstává optimistický. „Ne každý hráč stráví kariéru v jednom týmu. Ano, byl jsem jedničkou draftu a lidé čekají, že takový hráč zůstane dlouhodobě v jedné organizaci. Ale já jsem hrdý na to, co jsem v NHL dokázal, a věřím, že mám před sebou ještě hodně dobrých let,“ uzavřel Hall.

V Carolině se mu nyní otevírá šance konečně najít stabilní místo a přispět ke klubovému úspěchu. A taky by měl konečně rád radost z hokeje.

