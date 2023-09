Juniorský hokej chce úplně vymýtit rvačky. Lauko s Marchandem nesouhlasí

Letos ho čeká boj o místo v sestavě Bruins. Konečně snad s reálnými vyhlídkami na trvalejší pobyt v prvním mužstvu. Nabízí energii, rychlost, bojovnost. Když na to přijde, nebál by se ani shodit rukavice. Chce být platný a je ochotný pro to udělat všechno.

„Je to opravdu vytrvalý hráč,“ říká na adresu Jakuba Lauka trenér Jim Montgomery. „Umožňuje nám hrát rychle, protože bleskově napadá a i bez puku víte, že podpoří útok rychlým pohybem.“

Lauko zařadil do letní přípravy také bojové sporty. Se smutkem sleduje, jak juniorské soutěže přistupují k bitkám v hokeji. Rok strávil v QMJHL, která se od sezóny 2023-24 snaží bitky zcela eliminovat. „Nemyslím, že je to dobrý nápad pro hokej jako takový,“ říká talentovaný Čech.

Podle čerstvého bezpečnostního mandátu QMJHL bude každý hráč, který se zapojí do bitky, okamžitě vyloučen do konce utkání. Ten, kdo rvačku vyvolal, obdrží automaticky minimálně jednozápasový distanc k tomu. Hokejista označený za hlavního „agresora“, pak dostane aspoň dva zápasy stop.

Záměr je jasný, silné restrikce mají bitky zcela vymýtit z juniorského hokeje. Laukovi se tato snaha nezdá. „Hrajete hokej. Ten byl fyzický od úplného začátku... A je to taky velký důvod, proč fanoušci na hokej chodí. Chtějí vidět fyzickou hru. Chtějí vidět bitky.“

Nicméně časy klasických rváčů jsou podle všeho pryč.

Brad Marchand zažil v juniorech (2004-08) hned tři organizace QMJHL. „Nemyslím, že by to mělo zmizet,“ řekl k bitkám v juniorském hokeji, o nichž se diskutovalo už letos na jaře. „Chlapi by měli být zodpovědní za tvrdé a zákeřné hity, víc se pak hlídají. Takhle kompletně spoléháte na kancelář NHL za každou situaci a to se vymkne kontrole.“

Jakub Lauko souhlasí. Hokejisté tímto ztratí možnost potrestat různé záludnosti, které i kamera často přehlédne. „Vždycky se pak najdou nějací idioti, co budou jezdit kolem s úmyslem někoho zranit. Bez respektu a okamžité odpovědi. Hity s výskokem, nárazy zezadu a přitom všem ví, že jediný důsledek bude jedno nebo dvouzápasová suspendace.“

Sám Čech asi nebude vzdor letní přípravě nikoho mstít. Zvlášť když se do mužstva Bruins vrátil buldozer Milan Lucic, s nímž může reálně naskakovat ve třetí nebo čtvrté formaci. Na druhou stranu je připravený odvést práci po celé ploše kluziště.

„Loni jsem cítil, že hraju docela dobře v obraně. Přijal jsem roli, kdy jsem byl tvrdý, chtěl být první na puku, vyhrávat sprinty. Nemám problém někoho srazit, dostat se lidem pod kůži. Počítám s tím i v kempu, bude to nejspíš moje role pro příštích pár sezón,“ uvědomuje si rodilý Pražák.

