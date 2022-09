Juuse Saros je zpět po zranění! Promluvil i o nominaci na Vezinu

Juuse Saros si ke konci minulého ročníku přivodil zranění nohy, které jej nepustilo do branky v play off. Finský gólman v rozhovorech před následující sezonou přiznal, jak moc pro něj tohle období bylo těžké, zároveň poodhalil, jak je na tom aktuálně se zdravím.

Jasná jednička Nashvillu si zranění přivodila na konci dubna v zápase proti Calgary. Naděje na start v play off byly rázem pryč a Predátoři ztratili svou oporu mezi třemi tyčemi.

„Bylo to frustrující. Moc jsem se těšil, že už je play off za rohem, ale bohužel jsem se zranil. Bylo to pro mě těžké,“ ohlédl se za koncem ročníku.

Finský maskovaný muž měl v uplynulém ročníku branku téměř pro sebe. Odchytal neuvěřitelných 67 utkání, z nichž odcházel ve 38 případech jako vítěz. Mnoho lidí varovalo, že je to příliš velký zápřah, sám gólman si však svou pozici pochvaloval. „Celou sezonu jsem se cítil dobře, moje tělo i mysl byly zdravé a užíval jsem si, že mohu hrát. Zároveň to znamenalo, že jsem musel do tréninku zařadit i věci, abych své tělo udržoval a aby bylo stále silné,“ prozradil pro klubový web.

Jak se cítí před začátkem tréninkového kempu? „Všechno už je v pořádku. Moc se těším až začne sezona, je moc fajn být zpět a vidět znovu všechny kluky.“

Sedmadvacetiletý gólman není žádným obrem a v brance využívá spíše své obratnosti. Chválou nešetřil ani bývalý strážce svatyně Nashvillu Tomáš Vokoun: „Je velmi rychlý, má skvělé reflexy a jeho hra je neskutečná. Upřímně si myslím, že kdyby byl o pár centimetrů vyšší, tak by byl nejspíše nejlepším gólmanem v lize.“

Už v minulém ročníku byl v nominaci na Vezina Trophy právě pro nejlepšího gólmana ročníku. Nakonec skončil na třetí pozici za Šesťorkinem a Markstromem. „Určitě je nominace na Vezinu velmi speciální, ale nic se tím pro mě nemění. Jsem spíš více hladový po úspěchu a těším se na nový ročník,“ vzkázala jednička Preds.

