Kabina je celá naštvaná a trenér Islanders ztratil nervy: Duclair hrál příšerně

Patrick Roy, kouč New York Islanders, po poslední porážce proti Tampě Bay Lightning nezůstal u obvyklých diplomatických frází. Naopak, přímo rozcupoval výkon Anthonyho Duclaira, kterého nešetřil ani trochu. „Byl strašný,“ prohlásil bez obalu.

„Měl špatný zápas, a proto moc nehrál. Může být vůbec rád, že byl v sestavě. Omlouvám se, jestli na něj teď vyjíždím, ale tak to cítím,“ dodal podle Russa Maciase z NYI Hockey Now. Roy také jasně řekl, že u Duclaira nešlo o smůlu, ale o přístup: „Nebruslí, nesoutěží, nepohybuje nohama. Nepředvádí to, co od něj očekáváme. Je to o nasazení.“

Duclair na ledě strávil 12 minut a 15 sekund, ale ve třetí třetině, kdy Islanders dotahovali, dostal prostor jen na čtyři střídání. Do statistik si zapsal mínusový bod, dvě střely, jeden blok, jeden hit a jednu ztrátu puku. Před sezonou podepsal s Islanders čtyřletý kontrakt na 14 milionů dolarů, přičemž jedním z hlavních důvodů, proč si vybral právě New York, byla jeho dobrá zkušenost s Royem z juniorských let v týmu Québec Remparts. Jenže očekávaná spolupráce zatím nefunguje. Duclair má v sezoně na kontě jen 11 bodů, přičemž vinou zranění odehrál 43 zápasů. Jeho produktivita navíc v poslední době ještě klesla – do utkání proti Tampě šel s pouhým jedním gólem za posledních 11 duelů.

Celý tým Islanders se zmítá v krizi, což potvrdil i obránce Ryan Pulock, který se snažil popsat, co se s mužstvem děje. A rozhodně si nebral servítky. „Děláme chyby, které nás stojí zápasy. Jsou momenty, kdy je potřeba pořádně zabrat, dostat puk ven nebo prostě neudělat chybu. My se ale ničíme sami těmito drobnostmi,“ řekl. Nejmenoval nikoho konkrétního, ale z průběhu utkání bylo jasné, koho se jeho slova týkají.

Obranné duo Noah Dobson – Alexander Romanov mělo znovu problémy a nedokázalo zvládnout klíčové situace, což vedlo k úvodní brance Olivera Bjorkstranda. O něco později pak Anthony DeAngelo nepochopitelně vystřídal ve chvíli, kdy Tampa přecházela do útoku. Výsledek? Bleskový protiútok a gól Victora Hedmana na 3:1.

Islanders aktuálně okupují 12. místo ve Východní konferenci a jejich ztráta na postup do play-off je pět bodů. Do konce základní části zbývá osm zápasů a situace je kritická. Pulock se snaží držet naději: „Kluci tady se o to starají. Chtějí bojovat a myslím, že bojujeme. Ale vlastními chybami si podkopáváme nohy. Máme osm zápasů a musíme je vyhrát.“ Jenže ani bilance 8-0-0 by v této chvíli nemusela stačit.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+