Kabina těžko kouše Millerův odchod. Ztrácíme srdcaře, říká trenér

Vancouver Canucks ukončili týdny spekulací a v pátek večer vyměnili J.T. Millera do New York Rangers. Přestože šlo o krok, který se připravoval více než měsíc, například pro kapitána Quinna Hughese to byl těžký moment.

„Vidět ho odejít není snadné, byl to skvělý spoluhráč a užil jsem si s ním šest sezon,“ řekl Hughes po prohře 3:5 s Dallasem. „Přeji mu jen to nejlepší… Zatím mi to ani nepřipadá reálné, ale v příštích týdnech mi to určitě dojde.“

Hughes i Miller se znovu setkají jako spoluhráči na turnaji 4 Nations Face-Off v dresu USA. Hughes věří, že Miller změnu prostředí vítá.

„Bylo kolem něj hodně hluku, celá situace na něj musela být obrovská zátěž. Myslím, že se těší na nový začátek, ale my ho tu budeme hodně postrádat,“ dodal kapitán Canucks.

Tím „hlukem“ měl Hughes na mysli dlouhotrvající napětí mezi Millerem a Eliasem Petterssonem, které údajně ovlivňovalo tým na ledě i mimo něj.

Pettersson po zápase nechtěl přímo komentovat svůj vztah s Millerem, ale připustil, že jeho odchod je citelnou ztrátou. „Přicházíme o talentovaného útočníka, jeho výkony mluvily samy za sebe,“ řekl švédský útočník. „Ale my se teď musíme dívat dopředu a přát mu jen to nejlepší.“

Na otázku, zda je připraven převzít větší odpovědnost po Millerově odchodu, odpověděl bez zaváhání: „Upřímně? Já ten tlak chci. Je na mně, abych se s tím popral.“

Generální manažer Patrik Allvin a prezident klubu Jim Rutherford v tomto týdnu potvrdili, že napětí mezi Millerem a Petterssonem bylo pro tým problematické a změny byly nevyhnutelné.

Hlavní trenér Rick Tocchet přiznal, že Miller bude v týmu chybět nejen herně, ale i v kabině. „Hrál skvělý hokej, byl to srdcař. Myslím, že v Rangers se mu bude dařit,“ řekl po pátečním utkání.

Miller se tak vrací do klubu, kde začínal svou NHL kariéru a kde strávil šest sezón, než byl v roce 2018 vyměněn do Tampy Bay. V rámci výměny získali Canucks od Rangers útočníka Filipa Chytila, obránce Victora Manciniho a podmíněnou volbu v prvním kole draftu.

Po porážce s Dallasem zůstává Vancouver jeden bod za Calgary Flames v boji o poslední postupové místo do play-off. Odchod Millera znamená nejen změnu v sestavě, ale i v celkové dynamice týmu. Zda byl tento trejd správným krokem, ukážou až následující týdny.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+