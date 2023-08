Kačeři nechtějí být otloukánkem a doufají v proklouznutí do play-off!

Anaheim má za sebou velmi podivnou sezonu. Tým dle predikcí nenakoukl do vyřazovací části a této metě byl na míle vzdálen. Místo toho šli Kačeři do souboje o jedničku draftu, který prohráli, a navíc se z druhého místa postarali o pořádné pozdvižení. Tým po výměně trenéra touží po restartu a na úspěch by rád dosáhl již tuto sezonu!

Mladý tým Kačerů byl přes léto doplněn o několik veteránů, kteří by měli být mentory pro naděje Anaheimu. Mezi ty nejzvučnější posily patří například Alex Killorn nebo Radko Gudas. Oba kývli na velmi štědré kontrakty a vyměnili týmy bojující o Stanley Cup za přestavující se Anaheim. Ten by ale dle slov nového kouče měl být nebezpečný už v následující sezoně.

„Budeme se snažit dostat do play off,“ řekl trenér Cronin. „Nehrajeme o žádnou ceny útěchy. Vyřazovací část je náš cíl.“

„Jak jste mohli vidět minulou sezónu, tak Florida se dostala těsně do play-off a došla až do finále. Takže naším úkolem je dostat se do play-off a pokusit se dojít co nejdále.“

Kačeři ovšem měli velké potíže především ve skórování. Průměr gólů na zápas byl 2,51, což je zařadilo až na 31 místo v porovnání s ostatními týmy. Stejné místo tým obsadil i v úspěšnosti přesilových her, která byla jen 15,7 %.

„Střílení branek je ta nejžádanější dovednost. Kluci, kteří dávají góly, dostávají z nějakého důvodu nejvíce zaplaceno. Když nemáte přirozeného střelce gólů, musíte mít skvěle sehraný tým. Takže musíme zkusit navrhnout systém, který pozvedne týmovou produktivitu. Mám nějaké nápady, ale je tu několik věcí, které musíme udělat, aby náš tým v zápasech více bodoval, protože nevyhrajeme mnoho zápasů, pokud budou statistiky vypadat jako minulý rok.“

Nový trenér Kačerů si může do mladého týmu vybrat i několik talentů z kempu, kteří bojují o místo. V seznamu je Leo Carlsson, Jacob Perreault, Nathan Gaucher, Olen Zellweger a Pavel Mintyukov.

„Zkusíme jim dát příležitost ukázat se na tréninkovém kempu a pak uvidíme, kdo nás určitým způsobem zaujme a ukáže svou zralost pro NHL,“ řekl Cronin.

Přestože Kačeři získali na draftu nadějného švédského mladíka a tým doplnili o zkušeného útočníka z Tampy, tak to na dobrý výsledek zatím nevypadá. Nový trenér má však jasný předsezónní cíl a nepřipouští si, že by Kačeři měli zažít podobnou sezonu jako loni.

