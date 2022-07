Kadri je stále bez práce! Kde nalezne nový domov?

Jedna z největších ryb letošního trhu z volnými hráči ještě nebyla ulovena. Nazem Kadri stále nemá angažmá pro následující ročník. Kde by mohl Kanaďan zakotvit?

Mnoho hokejových fanoušků by asi nečekalo, že bude Nazem Kadri i 18 dní po otevření trhu s volnými hráči stále bez práce. V posledních dnech se v lize začalo šuškat mnoho různých spekulací. Dle předního zámořského novináře Elliotta Friedmana jsou na předních příčkách boje o Kadriho newyorští Islanders a Colorado.

New York Islanders

Právě Ostrované by měli být hlavními uchazeči o služby jednatřicetiletého útočníka. Pod stropem má celek z Elmontu přes 11 milionů dolarů, ale celá suma by na Kadriho případně určitě nepadla. Islanders ještě nemají pod smlouvou Noaha Dobsona a Alexandera Romanova.

Generální manažer Lou Lamoriello Kadriho moc dobře zná z dob působení u Mape Leafs, kdy s ním podepsal šestiletý kontrakt. Kanadský centr by však byl jedinou výraznou posilou Islanders.

Colorado Avalanche

Ve hře je však stále Colorado Avalanche. Celek, se kterým Kadri vyhrál slavný Stanley Cup, má však pod stropem necelé čtyři miliony. Organizace z Denveru by tak musela případně někoho vyměnit a získat peněžní prostředky na šikovného centra. Nebo by musel Kadri výrazně zlevnit, během uplynulého kontraktu mu na účet chodilo 4,5 milionu dolarů ročně.

Calgary Flames

Méně pravděpodobnou variantou je pak odchod Kadriho do Calgary. Flames mají pod stropem aktuálně něco málo přes devět milionů dolarů. Bez smlouvy jsou však stále Andrew Mangiapane či Oliver Kylington. Do kabiny celku z Kanady by se Kadri náramně hodil, na ledě by byl nepříjemným protihráčem a mohl by zastávat roli, kterou měl Matthew Tkachuk. Podepsal by však Kadri s Flames?

Ottawa Senators

Ottawa se s podpisy a přesuny během letošní offseason rozjela! Kanadský celek podepsal Girouxe či Josepha, díky výměnám se k týmu připojil DeBrincat a Talbot. Zároveň myslí Senátoři i na budoucnost a na osm let si pojistili služby Joshe Norrise. Pod stropem mají Sens téměř 10 milionů, takže prostředky by na Kadriho měli.

Detroit Red Wings

Hodí se rodák z kanadského Londýna do plánů Steva Yzermana? Detroit se také po otevření trhu s volnými hráči hodně proměnil. Mezi nejzvučnější posily do útoku patří Perron, Copp či Kubalík. Obranu zase vyztuží Chiarot a v brance bude úřadovat Husso. Red Wings mají v záloze přes 10 milionů dolarů, ale na nové smlouvy čekají Walman a Zadina.

„Určitě se o Kadriho uchází Islanders. Myslel jsem, že Colorado je z vyjednávání venku, ale někdo mi řekl, ať je neodepisuji tak rychle. Myslím si, že Avalanche mají stále zájem, ale Kadri ví, že pokud se chce vrátit, musí přijmout menší peníze,“ zmínil ve svém rozboru Elliotte Friedman. „Myslím si, že Colorado a Islanders jsou favorité na podepsání Nazema Kadriho,“ vzkázal.

