Kadri má jasno: Nechce být součástí poraženecké mentality a zůstává ve Flames

Nazem Kadri se před uzávěrkou přestupů nemusí ničeho obávat. Ačkoli se v Calgary v posledních letech odehrály velké změny a tým prošel přestavbou, zkušený útočník dává jasně najevo, že je ochoten zůstat a bojovat.

Díky své klauzuli o nevyměnitelnosti má plnou kontrolu nad svou budoucností a nehodlá ji měnit. „Vím, že někteří lidé by raději prohrávali, aby získali vysoký výběr v draftu. Ale pokud chce někdo opravdu prohrávat... s takovými lidmi nechci být,“ prohlásil nekompromisně.

Generální manažer Flames Craig Conroy s Kadrim i dalšími klíčovými hráči vede pravidelnou komunikaci a podle všeho s výměnou nepočítá. „Mám jasno v tom, jakým směrem se klub ubírá. Je fajn mít v tomto ohledu transparentnost. Myslím, že právě to pomáhá týmům hrát nejlépe,“ vysvětlil Kadri, který v sezoně dosáhl na metu 20 gólů a patří k nejlepším hráčům Flames.

Kadri sám dobře ví, že ho většina kariéry vnímala jako skvělého druhého centra. V Torontu i Coloradu hrál ve stínu hvězd, ale v Calgary dostal šanci být tahounem. „Vždycky jsem měl pocit, že dokážu zvládnout roli lídra. V Coloradu to fungovalo skvěle vedle Nathana MacKinnona, ale i tam jsem měl hodně zodpovědnosti. A tady? Tady ukazuju, že se na mě dá spolehnout,“ řekl.

Jeho výkon v letošní sezoně mluví za vše. S 20 góly a 23 asistencemi je nejproduktivnějším hráčem Flames, společně s Jonathanem Huberdeauem. Navíc se ujal mentorování mladých hráčů, jako jsou Connor Zary, Martin Pospíšil a Matt Coronato.

Trenér Ryan Huska ho označil za jednoho z nenápadných hrdinů sezóny. „Od začátku sezony byl tím, kdo odpovídal na otázky o sobě i o týmu. Když se spekulovalo o výměnách, byl to právě on, kdo řekl médiím: ‘Nechte nás prostě hrát.’ A teď dělá přesně to – každý zápas potvrzuje, že Flames mají v Kadrim pravého lídra.“

Flames se momentálně pohybují na hraně play-off a bojují o divokou kartu. Pokud chtějí uspět, budou se muset opřít o hráče jako Kadri, Huberdeau nebo MacKenzie Weegar. A Kadri je na tuto výzvu připraven.

„Jsem hrdý na to, co tu budujeme. Od začátku sezony bylo jasné, že musíme ukázat směr mladým klukům. A to děláme. Je mi ctí hrát s hráči, kteří budou v NHL ještě dlouho poté, co já skončím,“ uzavřel Kadri.

