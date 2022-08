Kadri mohl k Islanders. Těm se ale nechtělo udělat krok navíc

Nedá se říct, že by se fanoušci NHL v létě nudili. Srpen byl na novinky sice maličko skoupější, ale dusno rozvířil Nazem Kadri, který se konečně rozhoupal a našel si nový tým. Tím je Calgary, avšak vše mohlo být jinak. New York Islanders však nechtěli řešit platový strop.

Na začátku července příchod mladého obránce Alexandera Romanova a od té doby oficiálně nic. Islanders sice byli v užším výběru v honbě za Johnnym Gaudreauem, ale i tento příchod ztroskotal na financích.

Začalo se tak nahlas mluvit o další hvězdě trhu s volnými hráči. Nazem Kadri odcházel z Colorada nejen jako šampion Stanley Cupu, ale také jako borec, co má za sebou životní sezonu a bez kterého bylo těžké představit si tým šampionů.

Nahlas se mluvilo o tom, že by měl do Islanders. Těm by se tuze hodil a v posledních dnech se dokonce začaly objevovat spekulace o tom, že do pár dní by měl být jeho příchod oficiálně potvrzen. Inu, nebyl.

A to i přes to, že Islanders Kadrimu údajně nabídnuli totožný kontrakt jako Flames. Tudíž sedm let a sedm milionů dolarů ročně. Problém byl ale v tom, že Lamoriello a spol. nebyli dostatečně rychlí a flexibilní s platovým stropem.

Lépe řečeno, na rozdíl od Calgary nebyli ochotni zaplatit cenu za to, že uvolní místo po stropem. Jen pro připomenutí, z Calgary putoval do Montrealu Sean Monahan a podmíněné první kolo draftu za nic.

Pochopitelně nevíme, jak náročné by bylo cokoliv podobného udělat u Islanders. Stěhovat se mohl třeba pětimilionový Josh Bailey, ale Lamoriello by k němu musel přibalit mladého hráče či výběr v draftu.

Nelze se divit, že zvlášť do druhé možnosti se mu nechtělo. V průběhu třech posledních sezon se pokaždé zbavili svého prvního kola. Prvně to bylo za Pageaua, rok poté za Zajaca a Palmieriho a letos za Romanova. Vyměnit i další první výběr by mohlo být pro budoucnost osudové.

Dají se Lamoriellovy myšlenkové pochody chápat, nebo byste šli po Kadrim za každou cenu?

Share on Google+