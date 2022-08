Kadri patří Calgary! Plameny se zbavily Monahana a vítají čerstvého šampiona

Když měl být kdysi do Calgary vyměněn, trejd odmítl. Teď se ale od Flames zlákat nechal, Nazem Kadri spojí na sedm let svou kariéru s kanadským klubem, kde se výjimečným způsobem vypořádali s odchody amerických superhvězd Matta Tkachuka s Johnnym Gaudreauem. Kadri si vydělá celkem 49 milionů dolarů, z platového stropu tedy ročně ukrojí sedm "mega". Generální manažer Brad Treliving si udělal místo pro hvězdného centra transferem Seana Monahana.

Monahan po vícero zraněních už dávno není tím frajerem, co sebevědomě vedl jednu z calgarských lajn, střílel 30 gólů za sezonu a sbíral přes bod na zápas. A tak bylo jasné, že se dříve nebo později cesty sedmadvacetiletého Kanaďana a Plamenů rozejdou.

Nakonec k tomu došlo o rok dříve, než mnozí čekali (příští léto vyprší Monahanova nevýhodná smlouva). Trelivingovi se totiž zdánlivě nevyměnitelného hráče povedlo poslat o domů dál.

Šestka draftu z roku 2013 míří do Montrealu, výše odstupného, které poskytli Canadiens, zatím není známa. Nečekejte nic převratného.

Pro Calgary je zásadní, že s Monahanem, mimochodem hráčem, kterého Flames draftovali a po devět sezon byli jeho jediným klubem, je fuč také vysoká stropová zátěž (6,375 milionu dolarů). Díky tomu se uvolnil dostatek prostoru pro Kadriho.

Treliving totiž měl před obchodem s Habs k dobru zhruba 2,7 milionu. Kadriho kontrakt se mu tak bezpečně pod platový strop vejde.

Monahan má za sebou nejhorší sezonu v kariéře (uhrál jen 23 bodů), v Montrealu ale ještě může svou kariéru vzkřísit. Stále je v ideálním hokejovém věku a bude-li mu držet zdraví, hlavně v dubnu operovaná kyčel, mohl by vedle talentovaných a mladších spoluhráčů pookřát.

Klíčovou postavou obchodu, co bude ještě nějaký ten den plnit přední strany hokejových webů, je ovšem pochopitelně Kadri. Čerstvý vítěz Stanley Cupu, kterému se podařilo v uplynulém ročníku naplno ukázat svůj potenciál. Za 71 mačů zvádl 87 bodů.

V minulosti udělal vícero přešlapů, torontské Maple Leafs i coloradské Laviny opakovaně oslabil v play-off, nicméně letos své renomé potížisty pohřbil a povýšil mezi uznávané ligové machry, které chce mít v kádru každý GM.

Dočkal se Treliving, s nímž byl Kadriho tábor v kontaktu už od července. Ostrouhal Lou Lamoriello, architekt newyorských Ostrovanů, o němž se šuškalo, že má s Kadrim už podepsáno, jen to před veřejností tají (nešlo o nezajímavou spekulaci, nebylo by to poprvé).

Kadri přichází do Calgary na nejdelší možnou dobu, přičemž na revanš zřejmě slevil ze svých platových nároků. Mluvilo se o tom, že by rád bral až devět "mega." Zajímavostí je, že kdysi přestup k Flames odmítl.

Duležité budiž Kadriho tehdejší vysvětlení. Nechal se slyšet, že nic proti organizaci z Alberty nemá, ale že prostě jen chtěl zůstat tam, kde se cítil doma. Javorové listy jednatřicetiletého muslima draftovaly, kousek od Toronta se navíc narodil.

