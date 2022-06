Kadri po tvrdém ataku Kanea nedohrál. Skončilo pro něj play-off?

Úvodní minuty třetího zápasu toho přinesly opravdu hodně. Nejdříve vstřelil Connor McDavid gól a o chvíli později přišel faul Evandera Kanea, který krosčekem nasměroval Nazema Kadriho na mantinel, jenž musel ze zápasu po jednom střídání odstoupit.

Byla to opravdu ošklivá chvíle. Kane vzal hokejku do obou rukou a dal Kadrimu silný krosček do zad, což ho rozhodilo a útočník Avalanche v rychlosti a pádu narazil přímo do mantinelu. Kadri za pomoci lékařů odjel z ledové plochy a okamžitě se začalo mluvit o tom, jak bude jeho zranění vážné.

Na všechno odpověděl na pozápasové tiskové konferenci trenér Colorada Jared Bednar. „Nazem bude mimo hru minimálně do konce této série. Tento zákrok je nejnebezpečnější věcí v hokeji," řekl i k celé situaci.

Velkou debatu rozpoutalo i počínání rozhodčích. Ti sice po prozkoumání zákroku dali Kaneovi trest na pět minut, nicméně ho nechali pokračovat ve hře, což většina odborníků na zámořskou NHL odsoudila. Nyní se očekává, že do akce zasáhne disciplinární komise a zastaví Kaneovi na pár zápasů činnost.

Kolik utkání to nakonec bude?

