Kadri se dočkal, Voráček neuspěl. Fanoušci rozhodli, sestavy pro All-Star Game jsou komplet

Hlas lidu, hlas boží. Příznivci NHL měli až do pondělka možnost propasírovat do Utkání hvězd přehlédnuté borce. Díky jejich hlasům zaplnili poslední volné místo v každém divizním výběru Nazem Kadri, Steven Stamkos, Troy Terry a Mika Zibanejad. Švédský střelec nicméně vzápětí účast odřekl, místo něj se v Metropolitní divizi raduje na úkor Jakuba Voráčka Jake Guentzel. All-Star Game tak bude po čtyřech letech bez jediného Čecha.

Kadri bez All-Star Game?

To bylo, i přes vadnoucí prestiž exhibičního víkendu, velké téma. Vždyť je se 48 body pátým nejproduktivnějším hokejistou NHL. V původní nominaci přesto chyběl, což vyvolalo kritiku současného systému, jakým se hráči pro Utkání hvězd vybírají.

Nathan MacKinnon, Kadriho spoluhráč z Colorada, označil jeho absenci za hloupost a volal po tom, aby si zámořská soutěž uvědomila, že All-Star Game by neměla být nějakou "hrou na účast."

Jednoho zástupce totiž má garantovaný každý klub NHL, což třeba v případě montrealských Canadiens a jejich vyslance Nicka Suzukiho působí úsměvně. Podobně jako u Seattle Kraken a Jordana Eberleho.

Kadriho nakonec do výběru Centrální divize katapultovaly hlasy fandů. Ti mohli podpořit hráče ze seznamu pojmenovaného "Last men in". Byl na něm Voráček, naopak chyběl Brad Marchand. Ten tak už před tímto hlasováním věděl, že se svého třetího Utkání hvězd nedočká.

Bral to sportovně: "Ani trochu mě to neštve. Patrice Bergeron je naším nejlepším hráčem posledních 18 let."

Kromě Kadriho s Guentzelem se dočkali také Stamkos (Atlantická divize) a Terry (Pacifická divize). Právě Terryho přehlédnutí (v původní nominaci byl za Anaheim jen John Gibson) vyvolalo pozdvižení, americká kometa Kačery zkrátka táhne.

Hokejová veřejnost nakonec Terryho, autora 22 gólů ve 38 zápasech, mezi "vyvolené" dostala. All-Star Game se uskuteční v Las Vegas 5. února.

Konečné divizní výběry:

Atlantická divize: Ú Drake Batherson, OTT; Ú Patrice Bergeron, BOS; Ú Jonathan Huberdeau, FLA; Ú Dylan Larkin, DET; Ú Auston Matthews, TOR; Ú Nick Suzuki, MTL; O Rasmus Dahlin, BUF; O Victor Hedman, TBL; B Jack Campbell, TOR; B Andrej Vasilevskij, TBL; Ú Steven Samkos, TBL

Centrální divize: Ú Kyle Connor, WPG; Ú Alex DeBrincat, CHI; Ú Kirill Kaprizov, MIN; Ú Clayton Keller, ARI; Ú Jordan Kyrou, STL, Ú Nathan MacKinnon, COL; Ú Joe Pavelski, DAL; O Cale Makar, COL; B Juuse Saros, NSH; B Cam Talbot, MIN; Ú Nazem Kadri, COL

Metropolitní divize: Ú Sebastian Aho, CAR; Ú Claude Giroux, PHI; Ú Jack Hughes, NJD; Ú Chris Kreider, NYR; Ú Alex Ovečkin, WSH; O Adam Fox, NYR; O Adam Pelech, NYI; O Zach Werenski, CBJ; B Frederik Andersen, CAR; B Tristan Jarry, PIT; Ú Jake Guentzel, PIT

Pacifická divize: Ú Leon Draisaitl, EDM; Ú Jordan Eberle, SEA; Ú Johnny Gaudreau, CGY; Ú Adrian Kempe, LAK; Ú Connor McDavid, EDM; Ú Timo Meier, SJS; Ú Mark Stone, VGK; O Alex Pietrangelo, VGK; B Thatcher Demko, VAN; B John Gibson, ANA; Ú Troy Terry, ANA

