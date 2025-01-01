Kaiser si bude chtít upevnit své místo v sestavě Blackhawks, má na to dva roky

20. září 6:30Jakub Ťoupek
Ve středu tým Chicago Blackhawks oznámil, že podepsal s obráncem Wyattem Kaiserem dvouletou smlouvu. Roční hodnota smlouvy činí 1,7 milionu dolarů. Pro Kaisera, který byl jedním z posledních omezených volných hráčů, je to příjemné zvýšení platu. Zároveň se v mladém kádru Chicaga může plnohodnotně prosadit do druhého, či třetího obranného páru.
Ve své krátké kariéře v NHL odehrál Kaiser 98 zápasů, zaznamenal 4 góly a 14 asistencí, celkem tak 18 bodů. Ve výběru nováčků v roce 2020 si ho Blackhawks vybrali ve třetím kole jako 81. v pořadí. Kaiser zaznamenal v minulé sezóně, své třetí v NHL, osm bodů v 57 zápasech a s 93 zablokovanými střelami byl třetí v týmu Blackhawks.
Třiadvacetiletý obránce odehrál také 17 zápasů za Rockford IceHogs, tým přidružený k Hawks v American Hockey League, kde zaznamenal tři asistence. Nyní si však od nového kontraktu slibuje celou sezónu v hlavním týmu. Kaiser je součástí mladého obranného týmu, ve kterém je pouze jeden hráč starší 30 let. Connora Murphyho doplňují další nadějné hvězdy, jako jsou Arťom Levšunov a Alex Vlasic, kterým je v organizaci předpovídána velká budoucnost.
Právě rodák z Minnesoty by ale mohl za elitní dvojicí vykvést v solidního obránce do druhého, potenciálně třetího obranného páru. Kaiser zakončil sezónu 2024-25 velmi dobře, zejména když v posledních 22 zápasech vstřelil tři góly a přidal dvě asistence. V této fázi sezóny hrál většinou v první čtveřici týmu a v 13 z 22 zápasů strávil na ledě více než 19 minut.
Kaiser nebyl letos v létě jako omezený volný hráč způsobilý k arbitráži, což uzavření dohody poněkud zkomplikovalo. Místo toho, aby jednání vyřešila neutrální třetí strana, musely obě strany situaci řešit po celé léto. Jelikož jediným skutečným termínem byl začátek tréninkového kempu, nebyl na žádnou ze stran vyvíjen velký tlak, aby se dohodly... až do tohoto týdne.
Dalším důvodem zpoždění byla pravděpodobně současná situace Blackhawks v obraně. Ačkoli tým věří, že Kaiser může být jedním ze čtyř nejlepších obránců týmu, dosud to příliš neprokázal. Bez ohledu na to mají Blackhawks nabitou skupinu mladých obránců a vzhledem k omezenému počtu míst v kádru NHL musí generální manažer Kyle Davidson dbát na své dlouhodobé závazky. Před Kaiserem tak stojí dvě velmi důležité sezóny.
