Kam zamíří Andersson? Rýsuje se několik variant jeho výměny

10. září 15:00Adam Čuba
Jednu zásadní otázku Calgary Flames vyřešili včera podpisem brankáře Dustina Wolfa (na sedm let za 52 milionů dolarů), nicméně jiné téma stále své vyústění nemá. Řeč je o obránci Rasmusi Anderssonovi, u nějž je stále jasnější, že bude z kanadského klubu vytrejdován. Kam zamíří?
„Ano, bude vyměněn. Je to zřejmé,“ nešel kolem horké kaše kapitán Plamenů Mikael Backlund v jednom z předsezónních rozhovorů. Poněkud neobvyklý obrázek, nicméně potvrzuje to, že odchod rodáka z Malmö je skutečně na spadnutí. Pro Calgary půjde samozřejmě o ztrátu, nahradit by ji ale mělo zvládnout z vlastních řad, na dveře NHL už totiž pomalu klepe defenzivní TOP talent Zayne Parekh.
Web The Hockey News nyní přišel se třemi potencionálními destinacemi, kam by Andersson mohl rodák z Malmö zamířit.
Vegas Golden Knights:
Švédský bek je s Knights spojován už několik měsíců, zhruba od doby, kdy expert TSN Pierre LeBrun přišel s informací, že sám hráč by o výměnu do Vegas stál. A i pro klub samotný by obchod dával smysl, Rytíři totiž postrádají a zřejmě i budou postrádat Alexe Pietrangela. Pokud by se našel prostor pod platovým stropem (momentálně je Vegas zhruba sedm milionů nad limitem), byl by Rasmus Andersson odpovídající náhradou. Je také pravákem, a také je schopen pomoci obranným řadám s bodovou produkcí, pravidelně se pohybuje okolo deseti branek a třiceti až čtyřiceti bodů na sezonu.
Boston Bruins:
Možná trošku překvapivá destinace pro osmadvacetiletého beka. Nicméně Bruins mohou být v boji o něj černým koněm, vyztužit obranu by konec konců potřebovali. Jedničkou je samozřejmě Charlie McAvoy, nicméně druhý přesilovkový quaterback, který v Bostonu od trejdu Brandona Carla chybí, by se jednoznačně hodil.
Dallas Stars:
Další mužstvo, kterému by se vyztužení obrany hodilo. Jak má Boston Charlieho McAvoye, tak má Dallas Mira Heiskanena, nicméně jinak pravá strana defenzivy už takový respekt nevzbuzuje. Nákupem Anderssona by se to změnilo, takový podpis by elitní čtyřku beků Stars zesílil. Podobně jako u Vegas však může případný obchod zkomplikovat prostor pod platovým stropem, Dallas momentálně disponuje jen zhruba 400 volnými tisíci.
Závěrem dodejme, že Rasmusi Anderssonovi aktuálně dobíhá poslední rok smlouvy za solidních 4,55 milionu dolarů. Není to tak dávno, kdy se zdálo, že kapitán švédské reprezentace z domácího MS zůstane v Calgary na dlouhá léta, nicméně jednání o prodloužení smlouvy se zasekly na mrtvém bodě. A tak se nyní jeví jako mimořádně pravděpodobné, že Flames pošlou důrazného praváka o dům dál.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.