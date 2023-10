Kámen úrazu Penguins? Musím chytat líp, ví dobře Jarry

V létě Tristan Jarry podepsal novou smlouvu, která mu ukázala, že vedení Pittsburghu Penguins mu věří. Začátek sezony ho však nezastihl ve vůbec dobré formě. Kritika přichází nejen od fanoušků, ale i od gólmana samotného.

"Je to samozřejmě těžké, když prohráváte," řekl po pondělní prohře svého týmu 3:4 s Anaheimem. "To je na tom to nejtěžší. Nikdy nechcete prohrát, snažíte se tak, abyste vyhráli. Nemyslím si, že v poslední době dodávám klukům pevnou půdu pod nohama. Spíš naopak.“

"Samozřejmě musím být lepší, to je základ všeho,“ dodal Jarry.

Při těžké porážce inkasoval čtyři góly z 27 střel. Tučňáci na začátku třetí třetiny vedli 3:2, ale Mason McTavish dvakrát udeřil, a to včetně gólu v oslabení v poslední minutě zápasu, a uštědřil Pittsburghu druhou prohru v řadě.

Jarry má nyní v sezóně bilanci 2-5-0, úspěšnost zákroků 89,3 % a průměr 2,84 inkasované branky na utkání.

Jak bylo zmíněno, nový generální manažer Kyle Dubas v něj projevil důvěru tím, že s ním 1. července podepsal pětileté prodloužení smlouvy s ročním platem 5,375 milionu dolarů.

Nicméně například Jevgenij Malkin po poslední porážce zkritizoval rovnou celý tým.

"Měli bychom hrát lépe," řekl ruský útočník. "Takhle hrát prostě nemůžeme. Dnes jsme měli určitě vyhrát. Nejsme teď spokojení s tím, jak hrajeme, a to hlavně doma. Musíme se dál snažit, je teprve začátek sezony."

Pittsburgh naposledy vyhrál ve čtvrtek proti Coloradu, kdy Jarry předvedl 31 zákroků. Hlavní trenér Penguins Mike Sullivan naznačil možné otřesy, protože jeho tým nevstoupil do ročníku pravou nohou a na kontě má šest proher z devíti zápasů.

"V posledních dnech si zápasy prohráváme sami," řekl. "Musíme najít cestu, jak vyhrávat. Jestli musíme udělat nějaké změny? Možná budeme muset."

Problém je, že do brankoviště se nemá moc kdo hrnout. Z farmy byl povolán Magnus Hellberg, zraněný je dlouhodobě Alex Nedeljkovič. Jarry to musí zvládnout sám.

