Kámoš Karlsson do Penguins? Fajn, ale seknu ho přes lýtka, směje se Backström

Nicklas Backström se nedávno vrátil do Washingtonu, kde se připravuje na svou sedmnáctou sezonu v NHL. Pokud vše v tréninkovém kempu půjde dobře, odstartuje Backströmovo tažení 13. října, kdy se Capitals utkají s Pittsburghem Penguins a jejich cennou posilou Erikem Karlssonem.

Ti dva se sice přátelí, ale na to Backström po vhození puku velmi rychle zapomene.

"Pro něj je to samozřejmě fajn přestup," řekl švédský hokejista. "Jak jsem pochopil, chtěl se přestěhovat. Bude to skvělé, těším se, až se s Erikem potkám častěji. Pak mu ale pořádně posekám lýtka."

Karlsson je mezi hráči Capitals velkým tématem. Není to tak dávno, co se na jeho adresu vyjádřil i Tom Wilson, známý tvrďák.

"Karlsson je samozřejmě elitní hráč a někdo, na koho se opravdu dobře dívá," řekl Wilson. "Je velmi zkušený a dělá věci, které jsou na další úrovni. Ale je to teď soupeř a my mu musíme ztížit život. Rivalita mezi těmito dvěma týmy je tu vždycky. Dokud hrají Sid a Ovi, je to vždycky výjimečný zápas, který si zakroužkujete v kalendáři. Takže bude skvělé, když bude Erik součástí této rivality."

Backström a Karlsson jsou dlouholetí přátelé a spoluhráči z Tre Kronor, společně hráli na mistrovství světa 2012, olympijských hrách v Soči 2014 a na Světovém poháru 2016. Obě švédské superhvězdy spolu také dříve hrály golf a trávily společnou dovolenou ve Skotsku.

Právě zmíněné reprezentační akce jsou něčím, co Backströmovi chybí.

"Je tak jasné, že je to pro hokej potřebné," řekl Backstrom. "Doufejme, že po tom všem, co bylo s COVID a olympijskými turnaji, které byly pro hráče NHL nedostupné, se mnozí budou chtít postavit a hrát za národní tým, protože hrát za svou zemi je něco výjimečného. Vyhrát Stanley Cup je neuvěřitelně hezké a je to neuvěřitelný úspěch za celou sezonu, ale vyhrát trofej pro svou zemi je také něco speciálního."

Zahrát za svou zemi si může Backström na mistrovství světa. S Capitals se totiž do play off moc nepočítá, jejich stárnoucí jádro je zase o rok starší. O tom ale Švéd nechce slyšet.

"Něco málo nám v nádrži zůstalo," je si jistý. "Rádi bychom znovu vyhráli a mluvíme o tom už dlouho. Že chceme mít další šanci vyhrát a uděláme pro to všechno. Věk možná hraje malou roli, ale myslím, že mentální stránka je ještě důležitější."

