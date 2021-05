Kämpf a Kořenář na MS nedorazí! Dobře to nevypadá ani u Šimka

Útočník David Kämpf se ze zdravotních důvodů omluvil z mistrovství světa. Nedorazí ani brankář Josef Kořenář, který dochytá sezonu na farmě v AHL.

Národní tým bude v Rize s největší pravděpodobností postrádat také obránce Radima Šimka, který je zraněný a vynechá i závěr sezony NHL.

„Bohužel to nevypadá moc dobře," potvrdil po pondělním tréninku Petr Nedvěd. „Bavil jsem se s generálním manažerem San Jose Dougem Wilsonem a ten mi potvrdil, že Radim nebude hrát do konce sezony. Takže pravděpodobnost, že by potom přiletěl za námi, je asi minimální."

Útočník David Kämpf sice v sestavě Chicaga bývá, ale sezonu dohrává se zraněním. „Má zdravotní problémy, které si chce doléčit. Z tohoto důvodu se nám omluvil," vysvětlil Nedvěd, generální manažer reprezentace.

Definitivně padl také příjezd opory New Jersey Pavla Zachy. „Pavel teď ani netrénuje, hraje jenom zápasy. Rozhodl se, že si to zranění chce po sezoně doléčit," potvrdil Nedvěd.

A proč nedorazí mladý brankář Josef Kořenář?

„S Pepou jsem se bavil. Nejdřív zájem reprezentovat měl," popisuje Nedvěd. „Po nějaké debatě s generálním manažerem Dougem Wilsonem se ale rozhodli, že až dochytá sezonu v San Jose, půjde na farmu."

Právě na farmě v AHL hraje i několik dalších krajánků: Martin Kaut či Lukáš Jašek. „Ne že bychom se o nich nebavili, ale rozhodli jsme se, že reprezentovat nebudou. Mančaft není nafukovací, nemůžete mít čtyřicet hráčů. Některá rozhodnutí se prostě musí udělat," vysvětluje Nedvěd.

Nedorazí ani jeden z nejproduktivnějších hráčů švýcarské ligy Roman Červenka. „Roman je vynikající hráč, ale trenéři se rozhodli, že se prostě do toho našeho mančaftu nevejde," řekl Nedvěd.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+