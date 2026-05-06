Kanada fandí Buffalu!

11. května 11:30Jiří Lacina
Ve druhém kole play off NHL už je ve hře jen osm týmů, z toho jediný kanadský. To ale vůbec neznamená, že by některé části Kanady nefandily. Minimálně pro jižní Ontario jsou momentálními hrdiny hokejisté Buffala Sabres.
V Kully's Original Sports Bar v centru St. Catharines převyšovali fanoušci v tmavě modrých čepicích Sabres jednoznačně ty, kteří fandili Montrealu Canadiens. Oba týmy proti sobě nyní hrají ve druhém kole, Montreal vede po třetím utkání 2:1.
Majitel baru Andrej Kulakowsky říká, že jde o docela běžný jev v této pohraniční oblasti, kde se spousta kanadských fanoušků ztotožňuje s americkým týmem.
„Je to součást kultury tady v Niagaře. Spousta rodin a přátel je rozprostřena na obou stranách hranice,“ zpovídal se cbc.ca.
Ano, Buffalo leží na hranici s Kanadou.
Branky Sabres tak jsou v místním baru halasně oslavovány. Kanadští fanoušci Habs, přestože doma, se při nich zarmouceně krčí. Montreal v této oblasti logicky nemá takovou podporu, mnohem blíž leží Toronto.
Mal Romanin potvrdil, že Kullyho bar se stal místem, kde se scházejí fanoušci Sabres. Ve středu přišel o půl hodiny dříve, aby si zajistil místo. „Vyrůstal jsem v Thoroldu a je to náš rodný tým,“ řekl o komunitě poblíž St. Catharines.
Romanin, bývalý ředitel komunikace Toronto Blue Jays, rovněž dodal, že jeho rodina měla po desetiletí permanentky na Buffalo Sabres. „Je to takový místní tým,“ přikyvuje.
Fandit Sabres prý není „nekanadské“.
„Nemyslím si, že hokej na úrovni NHL je o patriotismu. Jde o zdejší tým a tedy tým, kterému fandíte.“
Náklonnost k Buffalu prý se na jihu Ontaria dědí doslova z generace na generaci. „Máte tu tři generace fanoušků Buffalo Sabres, kteří jsou hrdí Kanaďané,“ říká starší fanynka, jež stála fronty na lístky s maminkou už v polovině osmdesátých let. „Ano, nedaleko máme Toronto Maple Leafs, ale pro nás bylo vždy pohodlnější jet do Buffala.“
Těsné vazby nenaleptalo ani aktuální napětí, rozdmýchané podivnými výroky amerického prezidenta. „Politika by nikdy neměla stát v cestě dlouhodobému přátelství. Přátelství by měla trvat celý život,“ zdůrazňuje místní radní Kevin Townsend.