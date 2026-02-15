Kanada – Francie 10:2. McDavid je už na devíti bodech

15. února 19:21Marek Hedbávný
Kanadští hokejisté půjdou do play off z nejlepší možné výchozí pozice. Po předešlých triumfech nad Čechy a Švýcary neztratili bod ani proti Francii, při výhře 10:2 si statistiky opět vylepšili třeba Connor McDavid (1+2), Sidney Crosby (1+2) nebo Macklin Celebrini (2+1).
Tři zápasy, tři výhry a luxusní skóre 20:3. Olympijský favorit číslo jedna ukazuje sílu od samého začátku, francouzský outsider mu dokázal vzdorovat jen devět minut.
Na desetigólovém debaklu se brankou a dvěma asistencemi podílel Connor McDavid, jenž si tak nadále drží zběsilého tempo jednoho získaného bodu na třetinu a vévodí turnajovým statistikám.
Mezitím Francie skončí po základní části jedenáctá, v osmifinále by si tak mohla dát repete se Švýcary. Definitivní složení dvojic pro play off ale definitivně určí až večerní zápas USA s Německem.
KANADA – FRANCIE 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 9. Wilson (Doughty, McDavid), 10. Toews (Crosby, Marner), 20. Stone, 33. Makar (McDavid, Crosby), 38. Celebrini z trestného střílení, 38. Crosby (Stone), 41. McDavid (Celebrini, Wilson), 46. Horvat (Reinhart, Bennett), 51. Hagel (MacKinnon, Theodore), 52. Celebrini (Stone, Marner) – 9. Douay (Addamo), 42. Treille (Addamo, Crinon).
Rozhodčí: Holm (Švédsko), Rehman – Daisy (oba USA), Hynek (Česko).
Vyloučení: 6:7, navíc Wilson (Kanada) a Crinon (Francie) 5 minut plus do konce zápasu.
Využití: 2:0.
V oslabení: 1:0.
Střely na branku: 46:14.
Diváci: 11 498.
Kanada: Binnington – Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore – McDavid, Wilson, Celebrini – Hagel, MacKinnon, Suzuki – Marner, Crosby, Stone – Jarvis, Reinhart, Bennett – Horvat. Trenér: Cooper.
Francie: Junca (od 41. Keller) – Boscq, Gallet, Auvitu, Guebey, Thiry, Crinon, Chakiachvili – Rech, Bellemare, Da Costa – Texier, Boudon, Bertrand – Fabre, Perret, Ritz – Douay, Treille, Addamo – Bozon. Trenér: Y. Treille.
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|20:3
|
9
|2.
|Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|
4
|4.
|Francie
|3
|0
|0
|0
|3
|5:20
|0
Neděle 15. února:
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
