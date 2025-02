Kanada proti Americe? Bude to nejlepší zápas historie, píší v Kanadě

„Bude to největší zápas, jaký jsem kdy ve své kariéře hrál,“ prohlásil Brady Tkachuk. A není sám, kdo cítí, že střet Kanady a USA na turnaji 4 Nations Face-Off může být přelomovým momentem světového hokeje.

Kanadská média se před sobotním duelem v Montrealu předhánějí v superlativech. Má jít o nejlepší zápas, jaký jsme kdy viděli. Možná to zní přehnaně, ale osm let a půl čekání na souboj těchto dvou gigantů v plné palbě je dost dlouhá doba na to, aby se očekávání vyšponovala na maximum.

Od posledního velkého střetu v roce 2016 se hra vyvinula. Tehdy Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Jack Eichel a Auston Matthews nehráli ani za Kanadu, ani za USA. Byli součástí výběru do 23 let, který změnil pohled na hokej svou rychlostí a kreativitou. „Rychlost, dovednosti, jak přemýšlejí o hře, to je neuvěřitelné,“ řekl americký obránce Jaccob Slavin.

A když legendární hokejový funkcionář Jarmo Kekäläinen označil úvodní zápas Kanady se Švédskem za jeden z pěti nejlepších, které kdy viděl, očekává se, že souboj s Američany nabídne ještě víc.

„Tohle jsou zápasy, o kterých sníte,“ přiznal Slavin. A není jediný, kdo se na tento souboj těší jako na vrchol kariéry. Dylan Larkin si myslel, že si podobné chvíle zahraje častěji. Jenže NHL se dvakrát neúčastnila olympiády a takové bitvy na vrcholné úrovni chyběly. „Team North America byl skvělý zážitek, ale reprezentovat USA, to je úplně jiný pocit,“ přiznal.

Vzpomínky na minulost jen zvyšují očekávání. Američané dodnes vzpomínají na triumf v roce 1996, Kanaďané zase na zlato z olympiády 2002 nebo na Crosbyho zlatý gól ve Vancouveru 2010. „To byl neskutečný zápas,“ zavzpomínal McDavid. A dodal, že právě takový moment může přijít i v sobotu.

„Neexistuje větší hokejová rivalita než Kanada–USA,“ říká Brad Marchand. A fanoušci to cítí stejně. Montreal se chystá na elektrizující atmosféru, kterou umocní sobotní večerní čas zápasu. „Je to zápas, který si budete pamatovat celý život,“ dodává Marchand.

Americký trenér Mike Sullivan se nemůže dočkat, až bude moct sledovat dění z nejlepšího místa v hale – z lavičky. „Jsou to hráči, kteří posouvají hru. Je úžasné je vidět pohromadě,“ říká.

A pokud někdo pochybuje, že to bude nejlepší zápas dekády? V Kanadě mají jasno. „Bude to duel, který přepíše historii.“

