Kanadský souboj či Minnesota proti Floridě, do akce půjde deset týmů

V noci na úterý je na programu nejslavnější ligy světa pouze pět zápasů. K vidění však bude například kanadský souboj mezi Ottawou a Calgary či duel dvou poměrně ofenzivně laděných týmů, ve kterém LA Kings hostí Buffalo. Minnesota proti Floridě zabojuje o cenné body do tabulky směrem k play off. Hokejové menu v noci na úterý začíná v půl druhé ráno středoevropského času.

Hokejovou noc načne kanadský souboj mezi Ottawou a Calgary. Jde o zápas mezi týmy ze spodní poloviny tabulky. Zatímco Calgary má play off poměrně na dostřel, Senátoři jsou i přes zlepšené výsledky v posledních týdnech na 24. příčce ligy.

Ottawa prožila před All Stars pauzou povedenou šňůru čtyř vítězství v řadě, naposledy však podlehla Edmontonu. Flames mají výkony jako na houpačce, dokáží prohrát s Detroitem a den na to dominovat na ledě Buffala. Půjde o první vzájemné měření sil v aktuálním ročníku.

Zápas od dvou hodin ráno bude soubojem o důležité body do tabulky. Jedná se o týmy, které jsou na hraně postupu do play off. Domácí Minnesota se aktuálně nachází na druhé divoké kartě na Západě, na záda však dýchají Plameny. I Florida pokukuje po play off, na místo druhé divoké karty na Východě, kterou aktuálně drží Pittsburgh, jí chybí tři body. Koncem ledna se odehrál první vzájemný zápas, který zvládla lépe Florida.

Ve dvě ráno jde do boje i Nashville, který na svém ledě přivítá Arizonu. Predátoři jsou ve velmi slušné formě, z posledních osmi zápasů sklonili hlavu před svými soupeři jen dvakrát, padli se St. Louis a Vegas. Naposledy jen tak tak přetlačili v prodloužení Flyers.

Ani Arizona na tom není, v rámci možností, až zas tak špatně. Kojoti dokázali bodovat v pěti posledních zápasech, a to díky výhrám nad St. Louis a Minnesotou, do prodloužení pak dotlačili utkání proti Anaheimu, Chicagu a St. Louis. První vzájemný duel dnešních soupeřů nabídl koncem listopadu velké drama, Nashville slavil až po nájezdech, v sedmé sérii rozhodl Cody Glass.

Vancouver vyzve na domácím ledě Red Wings, začne se ve čtyři ráno. Půjde o druhé vzájemné měření sil ve velmi krátké době. Detroit doma v sobotu zdolal Kosatky poměrem 5:2, dvěma góly se pod toto vítězství podepsali Larkin a Berggren.

Obě mužstva se pohybují ve spodní polovině ligové tabulky, lépe je na tom Detroit, který drží 22. pozici. Bodově Red Wings táhne již zmíněný Dylan Larkin, americký útočník má na kontě 48 bodů. Za Canucks září Elias Pettersson, který má na kontě 64 bodů a útočí na svá kariérní maxima.

Poslední zápas noci obstarají LA Kings s Buffalem. Oba týmy letos předvádí velmi solidní výkony. LA se drží na pozicích, které zaručují play off. Ani nedávné duely nevypadaly nejhůře, Kings v posledním zápase vynulovali Pittsburgh, předtím ztratili slibný náskok proti Carolině a nezvládli duel s Tampou, utkání proti Floridě a Philadelphii však překlopili na svou stranu.

Ofenzivně laděné Buffalo ještě není venku z bojů o místo ve vyřazovacích bojích, parta kolem Tage Thompsona na play off ztrácí sice pět bodů, má však několik zápasů k dobru. Půjde o druhý souboj v aktuálním ročníku, v polovině prosince Buffalo nadělilo Kings kanára.

