Kanadský souboj či Stars vs. Devils, do akce jde šestnáct celků

NHL nabídne v noci na sobotu poměrně slušný program. V rámci nejslavnější ligy světa se odehraje osm zápasů. Hned pět duelů startuje hned hodinu po půlnoci. Namátkou zmiňme třeba souboj dvou favoritů Rangers a Knights, velmi zajímavý může být kanadský zápas mezi Maple Leafs a Senators. Kvalitní hokej nabídne i zápas, který začne v půl třetí ráno, kdy půjdou do akce Stars s Devils.

Mnoho zápasů má naplánovaný začátek na jednu hodinu ranní, v tu dobu půjde do akce i Carolina, která hostí San Jose. Hurikáni jsou ve velmi dobré formě, když z posledních sedmi zápasů našli jen jednoho přemožitele, Vancouver je navíc přetlačil až díky nájezdům. Naopak Sharks mají sérii tří proher v řadě, výjezd na východ Spojených států se jim příliš nedaří. Šanci na reparát budou mít v Carolině, které budou chtít vrátit porážku z kraje ročníku.

Florida přivítá na svém ledě Krále z Los Angeles. LA prožívá velmi slušný ročník, stále se nachází mezi nejlepšími celky na Západě, na první pozici Dallasu jim chybí pět bodů. Florida se naopak pořád tak trochu hledá, 10. pozice na Východě není po loňské parádní sezoně určitě nic pozitivního. Postup do play off z pozice divoké karty však není extrémně vzdálen, Panteři mají pořád šanci proklouznout do vyřazovacích bojů. Floridu může těšit velmi dobrá přesilovka, Králové však mají téměř identická čísla v této dovednosti. Půjde o druhé měření sil v ročníku, první zápas zvládlo lépe LA poměrem 5:4.

Ostrované vyzvou doma Detroit. Islanders se nachází v krizi, od začátku roku odehráli 13 zápasů, zvládli zvítězit pouze ve dvou případech, a to proti Vancouveru a Montrealu. Detorit je na tom momentálně o chlup lépe, poslední dva zápasy proti Montrealu a San Jose zvládl. V zúčtování bodů v tabulce však vede celek z Long Islandu o jediný bod. Jeden zápas spolu dnešní soupeři již odehráli, zkraje listopadu šlo o jasnou záležitost ze strany Detroitu.

Do MSG zavítají Rytíři z Vegas. Jde o celky, které mají velké ambice. V dresu Rangers prožívá výtečný ročník Filip Chytil, český útočník již teď připsal osobní maximum v bodech za jeden ročník, stihl posbírat 28 kanadských bodů. Mezi dnešními soupeři půjde o druhý vzájemný souboj, v prosinci zvládli zápas ve městě hazardu lépe hosté.

Kanaďany čeká bašta ve formě zápasu Toronta s Ottawou. Maple Leafs také patří k tomu nejlepšímu z celé ligy, kanadský celek táhnou Nylander, Marner a Matthews, špatná není ani defenziva. Jejich vyzyvatelé z Ottawy jsou na opačném pólu tabulky, těšit je však můžou velmi dobré přesilovky, v nich pálí nejčastěji Drake Batherson.

Do akce půjde i Dallas, který vládne tabulce Západní konference. Poslední dva zápasy však Hvězdám nevyšly, doma padly s Buffalem i Carolinou, i když až v prodloužení. Celkově prodloužení je letos pro celek z Texasu velkým strašákem, z devíti odehraných zvládl překlopit zápas na svou stranu pouze dvakrát. Na druhé straně ledové plochy budou hokejisté z New Jersey, které bodově táhne Jack Hughes. Do zápřahu se zkraje roku vrátil i Ondřej Palát, který má z posledních šesti zápasů pět kanadských bodů.

Ve čtyři hodiny ráno začne souboj v rámci Pacifické divize. Seattle přivítá Plameny z Calgary a půjde o třetí měření sil v ročníku. První zápas z kraje listopadu ovládli Krakeni poměrem 5:4, koncem roku byli úspěšnější hokejisté Calgary.

Poslední souboj noci nabídne ve čtyři hodiny ráno Vancouver s Columbusem. Kosatky nezažívají ideální ročník, ani posledních deset zápasů nebylo přesvědčivých, protože zvítězili pouze s Chicagem a Carolinou. Ani Blue Jackets nezažívají dobrou sezonu, momentálně se dokonce nachází na spodku celé ligy. Z posledních tří zápasů však dokázali zvítězit nad San Jose a Edmontonem.

